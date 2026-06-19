EQS-News: Orion Innovation erlangt die AWS Migration Competency für Cloud-Transformation

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Orion Innovation erlangt die AWS Migration Competency für Cloud-Transformation



19.06.2026 / 09:40 CET/CEST

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Neue AWS-Kompetenz stärkt Orion dabei, Unternehmen bei nahtloser Cloud-Migration und beschleunigter Modernisierung in großem Umfang zu begleiten.

ISELIN, New Jersey, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Orion Innovation („Orion"), ein auf Daten und KI spezialisierter Partner für Software-Engineering-Dienstleistungen, gab bekannt, dass das Unternehmen die Amazon Web Services (AWS) Migration Competency erlangt hat. Mit dieser Auszeichnung wird die nachgewiesene Kompetenz von Orion gewürdigt, Kunden bei der Planung, Beschleunigung und Umsetzung ihrer Cloud-Migrations- und Modernisierungsvorhaben auf AWS mithilfe einer bewährten, ergebnisorientierten Methodik zu unterstützen.

AWS Partner Migration and Modernization Services

Mit dem Erwerb der AWS Migration Competency hebt sich Orion als AWS-Partner hervor, der spezialisierte Beratungsdienstleistungen anbietet, um Unternehmen bei der Einführung, Entwicklung und Bereitstellung komplexer Workloads auf AWS zu unterstützen. Um diese Auszeichnung zu erhalten, müssen Partner fundierte technische Fachkenntnisse sowie eine überzeugende Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Cloud-Migrationslösungen in großem Maßstab nachweisen.

Mit der AWS Migration Competency kann Orion Kunden die Teilnahme am AWS Migration Acceleration Program (MAP) anbieten, einem umfassenden und bewährten Cloud-Migrationsprogramm, das auf der Erfahrung von AWS bei der Migration Tausender Unternehmenskunden zur Cloud basiert. Mit dem dreiphasigen MAP-Rahmenwerk aus Bewertung, Mobilisierung sowie Migration und Modernisierung unterstützt Orion Unternehmen dabei, Risiken zu minimieren, Kosten zu optimieren und Zeitpläne bei der Cloud-Migration zu verkürzen.

„Die Erlangung der AWS Migration Competency spiegelt unsere fundierte Fachkompetenz im Bereich Cloud-Engineering und unser Bestreben wider, sichere, nahtlose Migrationen bereitzustellen, die unseren Kunden echten geschäftlichen Mehrwert bieten", sagte David Winter, Geschäftsbereichsleiter sowie Leiter für Cloud und strategische Partnerschaften bei Orion Innovation. „Diese Auszeichnung stärkt unsere Partnerschaft mit AWS und bestätigt die bewährte Methodik, mit der unsere Teams geschäftskritische Workloads modernisieren, Migrationsrisiken reduzieren und unsere Kunden dabei unterstützen, Innovationen in der Cloud schneller voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, noch mehr Unternehmen dabei zu unterstützen, das volle Potenzial von AWS auszuschöpfen und intelligente, zukunftsfähige Unternehmen aufzubauen."

AWS hat das AWS Competency Program ins Leben gerufen, um Kunden dabei zu helfen, AWS-Partner mit umfassender Branchenerfahrung und nachweislicher Fachkompetenz zu finden. Als AWS-Partner mit einem bewährten Ansatz für die Migration von Anwendungen zu AWS unterstützt Orion Unternehmen dabei, schneller voranzukommen und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Informationen zu Orion Innovation

Orion Innovation ist ein auf Daten und KI spezialisierter Partner für Software-Engineering-Dienstleistungen mit fundierter Cloud-Expertise, der digitale Erlebnisse entwickelt, die für seine Kunden messbaren geschäftlichen Mehrwert schaffen.

Orion vereint Strategie, Experience Design und Engineering-Kompetenzen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Innovationen voranzutreiben, zu skalieren und Zukunftstechnologien zu nutzen.

Stellen Sie sich vor, was als Nächstes kommt. Entwickeln Sie das, was zählt. Weitere Informationen finden Sie auf orioninnovation.com.

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Cision

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