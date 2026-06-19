EQS-News: Trupeer AI ernennt den ehemaligen APAC-Präsidenten und CEO von UiPath, Raghu Subramanian, um das deutsche Unternehmenswachstum zu beschleunigen

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Trupeer AI ernennt den ehemaligen APAC-Präsidenten und CEO von UiPath, Raghu Subramanian, um das deutsche Unternehmenswachstum zu beschleunigen



19.06.2026 / 11:05 CET/CEST

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BERLIN, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Trupeer AI, die Workflow-Wissensplattform für Teams und KI-Agenten, gab heute die Ernennung von Raghu Subramanian zum Präsidenten und Chief Business Officer bekannt. Damit treibt das Unternehmen seine Expansion in Deutschland voran, seinem größten europäischen Markt, auf dem eine muttersprachliche Wissensinfrastruktur kein Produktmerkmal, sondern eine strukturelle Voraussetzung für die Einführung in Unternehmen ist. Mit der Unterstützung von RTP Global und Salesforce Ventures und dem Vertrauen von mehr als 50.000 Teams in über 100 Ländern und 120 Sprachen stärkt Trupeer sein Führungsteam, um die Einführung bei globalen Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, mittelständischen Unternehmen und technologiebasierten Unternehmensdienstleistungsunternehmen zu steigern.

Trupeer AI Appoints Former UiPath APAC President & CEO Raghu Subramanian to Accelerate German Enterprise Growth

Deutschland ist Trupeers größter europäischer Markt: Tausende Teams haben die Plattform in den letzten zwölf Monaten eingeführt, noch bevor gezielte Investitionen in die Markteinführung getätigt wurden. Deutsche Unternehmen gehören zu den größten Abnehmern weltweiter Unternehmensdienstleistungen in Europa. Sie betreiben Kompetenzzentren in mehreren Ländern und nehmen damit eine führende Position in den grenzüberschreitenden Wissenskettenstrukturen ein. Trupeer ist DSGVO-konform, nach ISO 27001 zertifiziert und SOC 2-geprüft. Betriebsratsvorschriften legen großen Wert auf deutschsprachige Dokumentation, und für den Mittelstand – Tausende von „Hidden Champions" mit globaler Geschäftstätigkeit – löst Trupeer eine zweiseitige Herausforderung: Deutsches Ingenieurswissen fließt nach außen, globales operatives Wissen fließt zurück.

Raghu kommt von einer herausragenden Karriere an der Spitze der Unternehmensautomatisierung. Als Gründungsmitglied des Managementteams bei UiPath gehörte er zum Kernteam der Führungskräfte, das das Unternehmen zu einem an der NYSE notierten Konzern mit einem Wert von über 35 Milliarden US-Dollar ausgebaut hat. Er baute 2016 die APAC-Aktivitäten von UiPath auf und war später als President & CEO für Indien und den APAC-Raum tätig. Mit mehr als 25 Jahren Führungserfahrung im Bereich Unternehmenstechnologie hat Raghu Unternehmensgeschäfte auf globalen Märkten aufgebaut und skaliert und verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Automatisierung, Geschäftsprozessmanagement und der Einführung von KI in Unternehmen. Bevor er zu UiPath kam, war er als CTO bei EXL Services tätig.

Bei Trupeer wird er die nächste Phase der geschäftlichen Expansion des Unternehmens leiten, wobei der Schwerpunkt auf globalen Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland sowie auf den mittelständischen Unternehmen liegt, die das Rückgrat der globalen industriellen Präsenz Deutschlands bilden. Kunden von Trupeer berichten von bedeutenden Erfolgen, darunter eine um 75 % schnellere Einarbeitung und Zeit bis zur Wertschöpfung bei der Software-Implementierung sowie eine Reduzierung der Support-Anfragen um 60 % durch eine Self-Service-Wissensdatenbank.

Shivali Goyal, CEO und Mitbegründerin von Trupeer AI, sagte: „Raghu unterstützt seit Jahrzehnten Unternehmen bei der Einführung und Skalierung transformativer Technologien und bringt umfassende Erfahrung im Aufbau globaler Unternehmen mit. Da er die Herausforderungen, denen Unternehmen im Bereich des organisatorischen Wissens und der Einführung agentischer KI gegenüberstehen, aus erster Hand kennt, konnte sich Raghu sofort mit unserer Vision und der Dynamik identifizieren, die Trupeer weltweit aufgebaut hat. Sein Fachwissen wird uns helfen, unsere kommerziellen Fähigkeiten zu stärken, Partnerschaften zu vertiefen und die nächste Wachstumsphase bei Trupeer einzuleiten."

Raghu Subramanian, Präsident und Chief Business Officer bei Trupeer AI, sagte: „Unternehmen haben lange damit gekämpft, echten Nutzen aus KI zu ziehen, und der Grund dafür ist ein fragmentierter Kontext. Da Unternehmen sprach-, regionen- und teamübergreifend agieren, ist es oft schwierig, auf kritisches Wissen zuzugreifen, es zu teilen und konsistent darauf zu reagieren. Das Wissen, das KI nützlich macht, bleibt in den Köpfen der Menschen gefangen und ist über verschiedene Tools verstreut. Im Zeitalter der agentenbasierten KI, in dem Agenten nur so gut sind wie der Kontext, in dem sie laufen, wird diese Lücke zum entscheidenden Unterschied zwischen funktionierender und nicht funktionierender KI. Genau diese Lücke soll Trupeer schließen.„Ich freue mich darauf, mit Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um die Kontextschicht aufzubauen, die Unternehmenswissen strukturiert, zugänglich und umsetzbar macht – und KI wirklich nützlich."

Informationen zu Trupeer

Trupeer AI ist die Workflow-Wissensschicht für Unternehmen, die Teams und KI-Agenten unterstützt. Das Unternehmen hilft Organisationen dabei, kritisches betriebliches Wissen zu erfassen, das oft in den Köpfen von Fachexperten gefangen und über verschiedene Tools verstreut ist, und es in strukturiertes, zugängliches und abfragbares Wissen umzuwandeln. Die Plattform erfasst Unternehmens-Workflows und wandelt unstrukturierte, multimodale Eingaben in Standardarbeitsanweisungen (SOPs), Anleitungen, Videos in Studioqualität, Schulungsmaterialien in über 120 Sprachen sowie kontinuierlich aktualisierten, KI-fähigen Kontext um, den intelligente Agenten nutzen können, wodurch institutionelles Wissen zugänglich, umsetzbar und abfragbar wird. Unterstützt von RTP Global und Salesforce Ventures betreut Trupeer mehr als 50.000 Teams in über 100 Ländern, darunter Fortune-100-Unternehmen, globale Kompetenzzentren und technologieorientierte Unternehmensdienstleister.

Weitere Informationen: https://www.trupeer.ai/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2997239/Trupeer.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2997203/6007441/Trupeer_Logo.jpg

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