EURO STOXX 50® - Allzeithoch als ultimative Trendbestätigung

Der Euro STOXX 50® hat mit 6.335 Punkten ein neues Allzeithoch markiert und bestätigt damit die übergeordnete Aufwärtsbewegung. Technisch besonders konstruktiv: Im Frühjahr kam es zuvor zu einem idealtypischen Pullback an die vorherige Ausbruchszone bei 5.500 Punkten. Zur Erinnerung: Dieses Level markiert das ehemalige Rekordhoch aus dem Jahr 2000, welches ein Viertel Jahrhundert lang Bestand hatte. Aus dem Zusammenspiel von Rücksetzer und anschließender, dynamischer Erholung ergibt sich per Saldo eine „V-Formation“. Solche Muster stehen häufig für eine schnelle Rückkehr der Käuferseite und sprechen beim aktuell hohen Momentum (MACD, RSL) für eine (Aufwärts-)Trendfortsetzung. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes – sprich der Höhe des diskutierten V-Musters – lässt sich ein technisches Projektionsziel von rund 7.000 Punkten ableiten. Dieses Niveau fungiert als nächster Zielbereich. Aber auch unter Money Management-Aspekten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So definiert das Februarhoch bei 6.200 Punkten eine erste Unterstützung – von strategischer Tragweite ist aber vor allem die Ausbruchszone bei 5.500 Punkten. In diesem Jahr laufen die europäischen Standardwerte zudem besser als ihre deutschen Pendants.

EURO STOXX 50® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EURO STOXX 50®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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