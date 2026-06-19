Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.06.2026
onvista · Uhr
Thema: LuxusgüterBatterien
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AXA PROPERTY TRUST
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Birks Group
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Cathay Pacific Airways
|Bericht 1. Quartal 2026
|CORDIANT DIGITAL INFRAST.
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|COSEL CO. LTD
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Discovery Lithium
|Bericht 1. Quartal 2026
|Emperor Entmt Hotel
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Hornbach Holding
|Bericht 1. Quartal 2027
|Leading Edge Materials
|Bericht 2. Quartal 2026
|MAKENITA RESOURCES INC.
|Bericht 3. Quartal 2026
|Mühlbauer Holding
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Patriot Battery Metals
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Record
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|REEDER TEKNOL.SAN. TN 1
|Bericht 1. Quartal 2026
|VANITY CAPITAL INC.
|Bericht 1. Quartal 2027
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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