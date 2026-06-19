Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.06.2026

onvista · Uhr
Thema: LuxusgüterBatterien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AXA PROPERTY TRUSTBericht Geschäftsjahr 2026
Birks GroupBericht Geschäftsjahr 2026
Cathay Pacific AirwaysBericht 1. Quartal 2026
CORDIANT DIGITAL INFRAST.Bericht Geschäftsjahr 2026
COSEL CO. LTDBericht Geschäftsjahr 2026
Discovery LithiumBericht 1. Quartal 2026
Emperor Entmt HotelBericht Geschäftsjahr 2026
Hornbach HoldingBericht 1. Quartal 2027
Leading Edge MaterialsBericht 2. Quartal 2026
MAKENITA RESOURCES INC.Bericht 3. Quartal 2026
Mühlbauer HoldingBericht Geschäftsjahr 2025
Patriot Battery MetalsBericht Geschäftsjahr 2026
RecordBericht Geschäftsjahr 2026
REEDER TEKNOL.SAN. TN 1Bericht 1. Quartal 2026
VANITY CAPITAL INC.Bericht 1. Quartal 2027

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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