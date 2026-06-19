Gesperrte Bonner Nordbrücke nicht zu retten - Neubau soll Ende 2028 fertig sein

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Berlin, 19. ⁠Jun (Reuters) - Die gesperrte Bonner Nordbrücke muss abgerissen werden. Das teilte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder am Freitag in Bonn mit. "Das Schadensbild an der linksrheinischen Vorlandbrücke hat sich so verschlechtert, dass eine Öffnung ‌der Brücke sowohl für den Lkw- als auch für den Pkw-Verkehr nicht mehr in Frage kommt", so der CDU-Politiker. ⁠Diese ist ⁠ein rund 660 Meter langes Teilstück der Friedrich-Ebert-Brücke, einer der wichtigsten Verkehrsachsen in der Region. Rund 100.000 Fahrzeuge nutzen die Brücke pro Tag.

Schnieder sagte, Ziel sei es, dass die Autobahn 565 an dieser Stelle so schnell wie möglich ‌wieder befahren werden könne. Das wird ‌aber dauern. Im Juli soll der Zuschlag für den Abriss des Teilstücks vergeben werden. Die Ausschreibung und Vergabe für den Ersatzneubau ⁠soll noch dieses Jahr erfolgen. Schnieder sagte, es sei mit ‌einer Bauzeit von zwei Jahren ⁠zu rechnen. Es gebe berechtigte Hoffnung, dass der Verkehr Ende 2028 wieder fließen könne.

Schnieder hatte zuletzt bereits betont, dass der Bund für Brückensanierungen in den nächsten Jahren ‌ausreichend Mittel zur Verfügung ⁠hat. Sie hätten eine hohe ⁠Priorität. Die Brücke wurde Anfang Juni komplett für den Verkehr gesperrt, was zu großen Zeitverlusten für Pendler und die Wirtschaft führt. Laut Autobahn GmbH hatten Überprüfungen der Friedrich-Ebert-Brücke strukturelle Schäden an dem Tragwerk gezeigt. Bereits umgesetzte Maßnahmen wie ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen hätten nicht ausgereicht, um weitere Schäden zu verhindern.

(Bericht von Christian Krämer, ⁠redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 19.06.2026
Dax leicht im Minus erwartet - Kein Handel in USA und Chinaheute, 05:51 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Trump verärgert
Erster Zinsentscheid für Fed-Chef Warshgestern, 04:14 Uhr · dpa-AFX
Erster Zinsentscheid für Fed-Chef Warsh
Vorbörse 15.06.2026
Dax dürfte nach Iran-Rahmenabkommen deutlich steigen15. Juni · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktienheute, 07:04 Uhr · onvista
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Mega-IPO
So lief mein Zeichnungs-Zock bei SpaceX16. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen