Gesperrte Bonner Nordbrücke nicht zu retten - Neubau soll Ende 2028 fertig sein

Berlin, 19. ⁠Jun (Reuters) - Die gesperrte Bonner Nordbrücke muss abgerissen werden. Das teilte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder am Freitag in Bonn mit. "Das Schadensbild an der linksrheinischen Vorlandbrücke hat sich so verschlechtert, dass eine Öffnung ‌der Brücke sowohl für den Lkw- als auch für den Pkw-Verkehr nicht mehr in Frage kommt", so der CDU-Politiker. ⁠Diese ist ⁠ein rund 660 Meter langes Teilstück der Friedrich-Ebert-Brücke, einer der wichtigsten Verkehrsachsen in der Region. Rund 100.000 Fahrzeuge nutzen die Brücke pro Tag.

Schnieder sagte, Ziel sei es, dass die Autobahn 565 an dieser Stelle so schnell wie möglich ‌wieder befahren werden könne. Das wird ‌aber dauern. Im Juli soll der Zuschlag für den Abriss des Teilstücks vergeben werden. Die Ausschreibung und Vergabe für den Ersatzneubau ⁠soll noch dieses Jahr erfolgen. Schnieder sagte, es sei mit ‌einer Bauzeit von zwei Jahren ⁠zu rechnen. Es gebe berechtigte Hoffnung, dass der Verkehr Ende 2028 wieder fließen könne.

Schnieder hatte zuletzt bereits betont, dass der Bund für Brückensanierungen in den nächsten Jahren ‌ausreichend Mittel zur Verfügung ⁠hat. Sie hätten eine hohe ⁠Priorität. Die Brücke wurde Anfang Juni komplett für den Verkehr gesperrt, was zu großen Zeitverlusten für Pendler und die Wirtschaft führt. Laut Autobahn GmbH hatten Überprüfungen der Friedrich-Ebert-Brücke strukturelle Schäden an dem Tragwerk gezeigt. Bereits umgesetzte Maßnahmen wie ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen hätten nicht ausgereicht, um weitere Schäden zu verhindern.

(Bericht von Christian Krämer, ⁠redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)