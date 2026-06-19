Gesperrte Bonner Nordbrücke wird nicht mehr freigegeben

BONN (dpa-AFX) - Die einst vielbefahrene Bonner Nordbrücke kann vorläufig nicht mehr für den Verkehr freigegeben werden. Das sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). Die Autobahnbrücke über den Rhein war Anfang Juni wegen Schäden gesperrt worden./idt/pa/DP/jha