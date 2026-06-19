Gespräche zwischen USA und Iran in der Schweiz vorerst abgesagt

- von Nandita Bose ⁠und Yomna Ehab und Jonathan Allen

Washington/Dubai, 19. Jun (Reuters) - Die für diesen Freitag in der Schweiz geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran für ein endgültiges Kriegsende finden vorerst nicht statt. Das Treffen auf dem Bürgenstock in der Nähe von Luzern falle aus, bestätigte das Schweizer Außenministerium. Zuvor hatte US-Vizepräsident JD Vance seine geplante Anreise zu den ersten Gesprächen über ein finales Friedensabkommen abgesagt. Das US-Präsidialamt erklärte dazu am Donnerstagabend, die Washingtoner Delegation sei zwar abreisebereit gewesen. Doch ‌die Logistik dieser Verhandlungen sei noch nie einfach oder vorhersehbar gewesen. Einzelheiten wurden nicht genannt. Eine Stellungnahme des Irans lag zunächst nicht vor. Israel setzte trotz des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran seine Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon fort.

Vor der Absage ⁠von Vance hatte die ⁠iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet, dass die Unterhändler der Islamischen Republik zunächst Anzeichen dafür sehen wollten, dass die USA das Rahmenabkommen umsetzen. Auch gab es keine Bestätigung, dass die iranische Delegation in die Schweiz reisen würde. Zudem hatte das iranische Außenministerium Zweifel an einer geplanten formellen Zeremonie zur Unterzeichnung des Rahmenabkommens in der Schweiz geäußert, da diese nach der Unterzeichnung durch die Präsidenten beider Seiten nicht mehr notwendig sei. Am Mittwoch hatten die USA und der Iran ein 14-Punkte-Abkommen geschlossen, das eine Waffenruhe um mindestens 60 Tage verlängert und eine Öffnung der vom Iran blockierten Straße von Hormus ‌vorsieht, aber noch viele Fragen offen lässt. In dieser Zeit soll ein finales Friedensabkommen ausgehandelt ‌werden, das etwa auch den Umgang mit dem iranischen Atomprogramm regeln soll.

ISRAEL SETZT ANGRIFFE AUF HISBOLLAH IM LIBANON FORT

Israel, das an den Friedensgesprächen nicht beteiligt ist, distanzierte sich von dem Rahmenabkommen und setzte seine Angriffe auf die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon fort. Bei neuen israelischen Angriffen wurden am Freitag nach Angaben ⁠der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA mindestens 15 Menschen getötet. Das Abkommen sieht zwar eine dauerhafte Beendigung des Krieges im Libanon vor. Israel hat jedoch erklärt, ‌sich aus Sicherheitsgründen nicht aus dem Südlibanon zurückziehen zu wollen und damit eine ⁠iranische Forderung zurückgewiesen. Trump äußerte sich zuletzt zunehmend kritisch über die israelischen Militäreinsätze im Libanon, was zu einer der schwersten diplomatischen Spannungen zwischen den beiden eng verbündeten Ländern seit Jahrzehnten führte.

Frankreich forderte Israel auf, seine Angriffe im Libanon einzustellen. Die USA müssten dazu Druck auf Israel ausüben, sagte Außenminister Jean-Noël Barrot dem Sender Franceinfo.

In Washington stieß das Rahmenabkommen auf Kritik. Einige Vertreter aus der republikanischen ‌Partei von US-Präsident Donald Trump im Kongress bemängelten, dass dieser im Hinblick auf ⁠die Kongresswahlen im November zu viele Zugeständnisse gemacht habe. Trump ⁠hatte ursprünglich erklärt, den Krieg mit einer "bedingungslosen Kapitulation" des Iran zu beenden. Das Abkommen sieht jedoch Erleichterungen bei den Wirtschaftssanktionen, die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte in zweistelliger Milliardenhöhe sowie US-Ausnahmeregelungen für iranische Ölexporte vor. Das US-Verteidigungsministerium teilte Abgeordneten zudem mit, dass es 80 Milliarden Dollar zur Deckung der Kriegskosten und anderer Ausgaben benötige, wie das "Wall Street Journal" berichtete.

IRAN: TRUMP HAT ABKOMMEN AUS VERZWEIFLUNG UNTERZEICHNET

Der oberste Führer des Irans, Ajatollah Motschtaba Chamenei, erklärte, Trump habe das Abkommen "aus Verzweiflung" unterzeichnet. Er deutete an, dass die bevorstehenden Verhandlungen über das iranische Atomprogramm schwierig werden dürften. "Sollte die amerikanische Seite zu hohe Forderungen stellen, werden wir das nicht akzeptieren", wurde er in einer Mitteilung zitiert. Der Iran bekräftigte in dem Rahmenabkommen zwar, dass er keine Atomwaffen bauen will und stimmte einer Verdünnung seiner Bestände an hochangereichertem Uran vor Ort sowie Inspektionen durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) zu. Er lehnt ⁠aber Trumps ursprüngliche Forderung ab, das angereicherte Uran aus dem Land zu schaffen. Die USA fordern zudem eine Begrenzung des iranischen Raketenprogramms.

(Mitarbeit von John Irish and Dominique Vidalon, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)