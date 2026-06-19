GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
Artikel teilen:
Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
 /  CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
+-----------------------+----------------------+
| Name                  | RENK Group AG        |
+-----------------------+----------------------+
| Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73  |
+-----------------------+----------------------+
| Postleitzahl          | 86159                |
+-----------------------+----------------------+
| Ort                   | Augsburg             |
+-----------------------+----------------------+
| LEI                   | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
+-----------------------+----------------------+
2. Grund der Mitteilung
+------------------------------------------------------------------------------+
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten                                      |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten                           |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines               |
|Tochterunternehmens                                                           |
+------------------------------------------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
  Name    | Sitz        | Staat
+---------+-------------+--------+
| FMR LLC | Willmington | US     |
+---------+-------------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
  Name
+------------------------------+
| Fidelity Advisor Series VIII |
+------------------------------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 16.06.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
           |Anteil Stimmrechte  |Anteil Instrumente  |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
           |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
           |zu den              |zu den              |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
           |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.)        |nach § 41
           |7.a.)               |7.b.1. + 7.b.2.)    |                    |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Neu       |4,19%               |0,76%               |4,94%               |100.000.000|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Letzte    |3,57%               |1,37%               |4,94%               |-          |
|Mitteilung|                    |                    |                    |           |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
|ISIN        |            absolut             |              in %              |
|            +-------------+------------------+-------------+------------------+
|            |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |
|            |WpHG)        |WpHG)             |WpHG)        |WpHG)             |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|DE000RENK730|0            |4.186.061         |0,00%        |4,19%             |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|Summe       |4.186.061                       |4,19%                           |
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
 Art des       |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte   |Stimmrechte
 Instruments   |Verfall      |Laufzeit            |absolut       |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|Stock Loan    |             |                    |755.939       |0,76%        |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|              |Stimmrechte absolut               |Stimmrechte in %            |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe         |755.939                           |0,76%                       |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
 Art des     |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
 Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit       |oder        |absolut    |in %
             |          |                 |physische   |           |
             |          |                 |Abwicklung  |           |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|            |          |                 |            |0          |0,00%      |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|                       |Stimmrechte absolut           |Stimmrechte in %       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe                  |0                             |0,00%                  |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht                |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten   |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden             |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten       |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen          |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
 Name                  |Stimmrechte in %,   |Instrumente in %,   |Summe in %,
                       |wenn 3% oder höher  |wenn 5% oder höher  |wenn 5% oder
                       |                    |                    |höher
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|FMR LLC               |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Fidelity Management & |3,11%               |                    |             |
|Research Company LLC  |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|FMR LLC               |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|FIAM Holdings LLC     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|FIAM LLC              |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|FMR LLC               |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|FIAM Holdings LLC     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Fidelity Institutional|                    |                    |             |
|Asset Management Trust|                    |                    |             |
|Company               |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
++
++
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
  Anteil Stimmrechte  | Anteil Instrumente  | Summe Anteile
+---------------------+---------------------+----------------+
+---------------------+---------------------+----------------+
10. Sonstige Informationen
+------------------------------------------------------------------------------+
|Bei den Aktien der Fidelity Management & Research Company LLC, einem          |
|verbundenen Unternehmen der FMR LLC, wurde die Schwelle von 3 % nach oben     |
|überschritten.                                                                |
+------------------------------------------------------------------------------+
Datum
+------------+
| 18.06.2026 |
+------------+
Ende der Mitteilung
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-------------+-----------------------+
| Sprache     | Deutsch               |
+-------------+-----------------------+
| Unternehmen | Renk Group AG         |
|             |                       |
|             | Gögginger Str. 73     |
|             |                       |
|             | 86159 Augsburg        |
|             |                       |
|             | Germany               |
+-------------+-----------------------+
| Internet    | https://www.renk.com/ |
+-------------+-----------------------+
Â
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RENK

Das könnte dich auch interessieren

Kaufvotum, gute Sektor-Stimmung
Airbus-Aktie auf Viermonats-Hochgestern, 10:05 Uhr · dpa-AFX
Airbus-Aktie auf Viermonats-Hoch
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Iran-Vereinbarung belastet Rüstungswerte15. Juni · dpa-AFX
Iran-Vereinbarung belastet Rüstungswerte
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Mega-IPO
So lief mein Zeichnungs-Zock bei SpaceX16. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen