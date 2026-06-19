Hubertz will mit Maßnahmenbündel Baukosten spürbar senken

Berlin/Frankfurt, 19. Jun (Reuters) - ⁠Bauministerin Verena Hubertz will die Baukosten in Deutschland spürbar senken. Die SPD-Politikerin legte dazu am Freitag anlässlich einer Investorenkonferenz in Frankfurt mit Vertretern der Immobilien- und Finanzbranche einen Aktionsplan vor. "Die Ausgangslage bleibt herausfordernd", heißt es darin. Globale Krisen störten Lieferketten und führten zu höheren Preisen. "Es gibt Entwicklungen, die wir nicht beeinflussen können. Aber wir müssen umso konsequenter die Dinge vorantreiben, die wir selbst in der ‌Hand haben." Die Baukosten hätten ein "unsägliches Niveau" erreicht. Vor einem Jahr - kurz nach ihrem Amtsantritt - hatte Hubertz davon gesprochen, die Kosten für den Bau neuer Wohngebäude halbieren zu wollen. Dieses Ziel wiederholte sie nun nicht mehr.

In Deutschland werden ⁠deutlich weniger Wohnungen gebaut, ⁠als dies vor allem in Großstädten nötig wäre. Kontinuierlich gestiegene Baukosten in den vergangenen Jahren gelten dabei als einer der Hauptgründe. "Wir wollen bezahlbares Bauen wieder zum Regelfall machen", heißt es in dem Hubertz-Papier, ohne konkreter zu werden. Planungs- und Genehmigungsprozesse müssten deutlich beschleunigt, Bau- und Erwerbsnebenkosten spürbar gesenkt werden. "Ein zentraler Hebel zur Senkung der Baukosten liegt in der Digitalisierung." Der digitale Bauantrag solle vorangetrieben werden. Ziel sei ein komplett digitaler Prozess - von der Antragstellung bis zur Genehmigung. "Der Bund unterstützt die Länder ‌bei der Umsetzung durch Vernetzung, fachliche Begleitung und gezielte Förderung." 2028 sollen ‌digitale Anträge die Regel sein. "Papieranträge sollen dann nur noch in begründeten Härtefällen zulässig sein." Die Dauer von Bauleitplanverfahren solle auf maximal zwei Jahre begrenzt werden - statt bisher zum Teil 15 Jahre. Hubertz will auch eine Prüfstelle errichten, die verhindert, dass neue Normen zu Kostensteigerungen führen.

VORWURF ⁠AN REGIERUNG: MUSS SELBST MEHR TEMPO MACHEN

Die SPD-Politikerin will zudem bei der Art, wie gebaut wird, ansetzen. Modulares Bauen - also ‌das Bauen nach einem Baukastenprinzip mit vorgefertigten Teilen und Räumen - soll ⁠forciert werden. Außerdem wollen Bund und Länder eine Plattform für kostenreduziertes Bauen einrichten. Dort sollen Musterbeispiele präsentiert werden. Hubertz will ferner den sogenannten Gebäudetyp E für einfacheres Bauen vorantreiben. Die Regierung werde 2026 einen Gesetzentwurf dazu vorlegen. Die Immobilienbranche kritisiert allerdings, dass dieser seit Monaten angekündigt ist, aber viel zu langsam umgesetzt wird.

Felix Pakleppa, ‌Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes, nannte den Aktionsplan einen richtigen ⁠und überfälligen Schritt. "Entscheidend ist jetzt aber das Tempo." Es ⁠brauche mehr Ehrgeiz in der Umsetzung. Für Investoren will Hubertz die zeitliche Befristung zusätzlicher steuerlicher Abschreibungsbedingungen, die bis September 2029 greift, verlängern. Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) teilte mit, es brauche auch eigenkapitalentlastende Instrumente wie Bürgschaften, Garantien oder Zuschüsse. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) verwies auf den 500 Milliarden Euro schweren Sondertopf zur Modernisierung der Infrastruktur, der auch Mittel für den Wohnungsbau enthalte.

Das Bauministerium teilte zudem mit, dass das Programm zur Förderung besonders klimafreundlicher Neubauten verlängert wird. Eigentlich sollte das sogenannte EH-55-Plus-Programm Ende Juni auslaufen. Es laufe nun solange die Mittel reichten, maximal aber bis Ende 2026. Bis zum 15. Juni konnten laut Ministerium 33.700 Wohneinheiten mit einem Kredit- und Zuschussvolumen von 3,2 Milliarden Euro gefördert werden. 343 Millionen Euro ⁠stünden noch zur Verfügung. Förderfähige Gebäude müssen mit einer Wärmeerzeugung von 100 Prozent aus erneuerbaren Energien geplant sein.

(Bericht von Christian Krämer und Tom Sims, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)