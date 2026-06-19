Ifo-Chef: Zugangssperre für KI-Modelle aus USA zeigt Europas Verwundbarkeit

Berlin, ⁠19. Jun (Reuters) - Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt vor einer zu starken Abhängigkeit Europas von KI-Unternehmen aus ‌den USA. Kritische Sektoren wie Forschung, Industrie und Verteidigung seien betroffen, teilte er ⁠am ⁠Freitag mit. "Die Anordnung der US-Regierung, ausländischen Staatsangehörigen den Zugang zu den neuesten Modellen von Anthropic zu verwehren, zeigt erneut die Verwundbarkeit Europas." Die Regierung ‌von US-Präsident Donald Trump hatte ‌die Firma vorige Woche aus Gründen der nationalen Sicherheit angewiesen, Ausländern die Nutzung ⁠ihrer fortschrittlichsten KI-Modelle "Fable 5" und "Mythos 5" zu ‌sperren.

Fuest wies darauf ⁠hin, dass die USA etwa 75 Prozent der globalen Rechenkapazitäten für moderne KI hätten, Europa hingegen nur ‌fünf Prozent. ⁠Er forderte, den Ausbau von ⁠Rechenzentren, Chipfabriken und Energieinfrastruktur massiv zu beschleunigen. Gegebenenfalls müssten dafür auch stillgelegte Kraftwerke reaktiviert werden. Es brauche zudem eine klare EU-Strategie: "Wenn die nationalen Regierungen und die EU nicht sofort entschlossen handeln, wird Europa aus dieser ⁠Revolution als großer Verlierer hervorgehen," warnte Fuest.

(Bericht von Lena Rueckerl, redigiert von Reinhard ‌Becker.)