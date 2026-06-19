Impian Verlag erweitert Vertriebspräsenz durch Lieferantenlistung bei Press & Books Deutschland



EQS-Media / 19.06.2026 / 10:27 CET/CEST



Leverkusen, Juni 2026 – Der Impian Verlag baut seine Präsenz im stationären Buchhandel weiter aus. Als Lieferant von Press & Books Deutschland, einer Marke der Valora Holding Germany mit rund 156 Filialen an Bahnhöfen und Flughäfen bundesweit, sind ausgewählte Titel des Verlags nun auch an zahlreichen hochfrequentierten Standorten erhältlich.

Mit der erweiterten Verfügbarkeit stärkt der Verlag seine Vertriebspräsenz im deutschsprachigen Raum und ergänzt sein bestehendes Netzwerk aus Buchhandel, Auslieferungen und Handelsvertretern um einen weiteren bedeutenden Vertriebskanal.

„Die Zusammenarbeit mit Press & Books ermöglicht es uns, unsere Titel an Standorten mit hoher Besucherfrequenz sichtbar zu machen und zusätzliche Lesergruppen zu erreichen“, erklärt Nicholas Nikol, Geschäftsführer des Impian Verlags. „Für unsere Autoren bedeutet dies eine weitere Stärkung der Marktpräsenz ihrer Bücher im stationären Handel.“

Der Impian Verlag verfügt über mehr als 100 lieferbare Titel in den Bereichen Sachbuch, Belletristik sowie Kinder- und Jugendliteratur. Die Betreuung des Buchhandels erfolgt über ein Netzwerk von zehn Handelsvertretern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Darüber hinaus beliefert der Verlag bereits heute über 500 Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum.

Über den Impian Verlag

Der Impian Verlag ist ein unabhängiger Verlag mit Sitz in Leverkusen. Zum aktuellen Verlagsprogramm zählen Werke von neun SPIEGEL Bestseller-Autoren sowie einem New York Times Bestseller-Autor. Mit einem Vertriebsnetzwerk, das den gesamten deutschsprachigen Raum umfasst, und einer Präsenz in über 500 Buchhandlungen zählt der Verlag zu den etablierten unabhängigen Verlagen im deutschsprachigen Raum.

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