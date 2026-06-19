Märkte heute

Intel springt nach Trump-Post: Dow Jones & Silber im Check

onvista · Uhr

Willkommen zu deinem heutigen Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt dieses tagesaktuelle Video die reguläre Sendung „Börse & Märkte live“.

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Im Fokus stehen heute die jüngsten Signale vom Arbeitsmarkt: Der neue Arbeitsmarktbericht liefert wichtige Hinweise für Zinsen, Konjunktur und die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten. Gleichzeitig schaut Nico auf den Dow Jones, die aktuelle Lage bei Gold und Silber sowie die Frage, ob das anhaltende Silberdefizit weiter für Rückenwind sorgen kann.

Außerdem schaut Nico auf mehrere spannende Einzelwerte: Hims & Hers legt zu, Barclays zeigt sich bullisch für die Aktie. Intel steigt nach einem Post von Donald Trump. Dazu gibt es Updates zu AMD, Apple, SK Hynix, Airbus, Accenture, SpaceX, Rocket Lab, Robinhood, BYD, Tencent, Siemens Energy, LVMH, Pfizer, Amazon, Eon und weiteren Einzelwerten.

Welche Signale sind jetzt für Anleger besonders wichtig – und wo entstehen neue Chancen oder Risiken?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien oder Beteiligungen an dem besprochenen Unternehmen Accenture (WKN: A0YAQA). Durch diesen Wertpapierbestand kann ein Interessenkonflikt vorliegen. Der Autor versichert jedoch, dass die Analyse und Berichterstattung unabhängig, sachlich und nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SpaceX
G
Goldpreis
Siemens Energy
S
Silberpreis
D
Dow Jones
Amazon
AMD
Intel
BYD
SK Hynix (GDR)
Apple
Siemens
Rocket Lab USA
Airbus
LVMH
EON
Robinhood Markets
Pfizer
Accenture
Hims & Hers
Tencent
Barclays
Tencent Holdings Ltd.

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