IRW-News: Thiogenesis Therapeutics Corp.: Thiogenesis beruft Dr. Gilad Aharon in sein Board of Directors

IRW-PRESS: Thiogenesis Therapeutics Corp.: Thiogenesis beruft Dr. Gilad Aharon in sein Board of Directors

San Diego, CA - 17. Juni 2026 / IRW-Press / Thiogenesis Therapeutics, Corp. (TSXV: TTI; OTCQX: TTIPF) (Thiogenesis oder das Unternehmen), ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das Cysteamin-basierte Therapien der nächsten Generation für seltene Krankheiten entwickelt, einschließlich Cystinose und primäre mitochondriale Erkrankungen, gab heute die Berufung von Gilad Aharon, PhD, in sein Board of Directors bekannt.

Dr. Aharon ist Mitbegründer und Portfoliomanager bei Rosalind Advisors, Inc., einem auf Life Sciences spezialisierten institutionellen Investor in Toronto. Die Ernennung erfolgte im Anschluss an die Investition von Rosalind Advisors im Rahmen der kürzlich abgeschlossenen nicht vermittelten Privatplatzierung von Thiogenesis. Dr. Aharon besitzt einen Ph.D. in Biophysik und Molekularbiologie der University of Toronto.

Gil verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Wissen im Bereich der Life Sciences und wir freuen uns darauf, gemeinsam die Weiterentwicklung von TTI-0102 voranzutreiben, sagte Patrice Rioux, Chief Executive Officer von Thiogenesis.

Dr. Aharon fügte hinzu: Thiogenesis verfolgt bei der Entwicklung von TTI-0102 einen sehr disziplinierten Ansatz, mit einem klaren Fokus auf sein fortgeschrittenes Cystinose-Programm, während die Entwicklung im Bereich der primären mitochondrialen Erkrankungen, einschließlich des Leigh-Syndrom-Spektrums, weiter vorangetrieben wird. Mit dem Beitritt in das Board verpflichtet sich Rosalind, die Umsetzung des Unternehmens in Bezug auf eine Reihe klarer, kurzfristiger klinischer und regulatorischer Ziele zu unterstützen, die Bereiche mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf betreffen.

Unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 3. Juni 2026 möchte das Unternehmen ferner bekannt geben, dass die TSX Venture Exchange ihre endgültige Zustimmung für die zuvor angekündigte, nicht vermittelte Privatplatzierung des Unternehmens gegeben hat.

Über Rosalind Advisors, Inc.

Rosalind Advisors, Inc. ist eine 2006 gegründete Investment-Management-Gesellschaft mit Sitz in Toronto, die sich auf Biotechnologie und Life Sciences spezialisiert.

Über Thiogenesis

Thiogenesis Therapeutics Corp. mit Sitz in San Diego, Kalifornien, (TSXV: TTI) (OTCQX: TTIPF) ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das TTI-0102, ein neuartiges Cysteamin-Prodrug mit kontrollierter Freisetzung, entwickelt, das im Vergleich zu bestehenden Therapien eine verbesserte Verträglichkeit und Dosierung bieten soll. Das Unternehmen konzentriert sich auf TTI-0102 bei nephropathischer Cystinose, das sich für diese Indikation in der späten Entwicklungsphase befindet, und fördert außerdem die Forschung und klinische Arbeit bei primären mitochondrialen Erkrankungen, die sich zunächst auf das Leigh-Syndrom-Spektrum konzentrierten.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Brook Riggins, Direktor und CFO

E-Mail: info@thiogenesis.com

Tel.: (888) 223-9165

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