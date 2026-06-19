Kanzler schlägt Währungsdialog der EU mit China vor

Brüssel, 19. ⁠Jun (Reuters) - In der Debatte um Wettbewerbsverzerrungen durch Länder wie China hat Kanzler Friedrich Merz einen Dialog über Währungsfragen vorgeschlagen. "Wir konkurrieren in einigen Fällen mit Währungsräumen, die bis zu 30 Prozent ... zu niedrig bewertete Währungen gegenüber ‌uns haben", sagte Merz am Freitag nach Ende des EU-Gipfels in Brüssel. "Ich habe daran erinnert, dass es auch in früheren Jahrzehnten schon ⁠einmal solche ⁠Verwerfungen zwischen Handelsräumen gab", fügte er mit Blick auf die Debatte unter den 27 EU-Staats- und Regierungschefs über einen Instrumentenkasten gegen unfairen Wettbewerb hinzu.

Merz verwies auf frühere Währungsgespräche mit den USA, aber auch im europäischen Währungsverbund vor Einführung des Euro. "Es gab damals das europäische ‌Währungssystem, das war auch ein System, wo ‌man sich über Korridore verständigt hat mit den Wechselkursen. So etwas schwebt mir jetzt auch vor", sagte er auf die Frage, was die EU-Kommission ⁠im Falle Chinas tun solle. "Wir wollen hier keine gegenseitigen Schuldzuweisungen vornehmen, sondern ‌wir wollen versuchen, diese Imbalancen auszugleichen." ⁠Merz betonte, dass es richtig sei, dass die EU-Kommission nun einen Instrumentenkasten mit Abwehrmaßnahmen gegen verzerrenden Wettbewerb entwickele. Die EU müsse sich schützen können. Die Bundesregierung hatte darauf gepocht, dass ‌diese Maßnahmen aber nicht als Anti-China-Paket ⁠bezeichnet werden. Hintergrund ist das ⁠schnell wachsende Handelsdefizit der EU-Staaten mit China. Chinas Handelsüberschuss mit der EU erreichte 2025 einen Wert von 360,6 Milliarden Euro, ein Anstieg um 15 Prozent gegenüber 2024. In den ersten vier Monaten dieses Jahres hat sich das Handelsdefizit um weitere zehn Prozent erhöht, da chinesische Unternehmen mehr in die EU verkauft und weniger importiert haben. Anders als früher wird die Kluft auch im deutschen Außenhandel drastisch ⁠größer.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)