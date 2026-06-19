KI allein schafft keine Wertschöpfung: Klickkonzept gründet neue AI-Enablement-Marke faive



EQS-Media / 19.06.2026 / 09:38 CET/CEST



faive.eu ist die neue AI-Enablement-Marke der Klickkonzept GmbH und begleitet Marketingteams auf dem Weg zur agentischen Organisation

Erste Projekte mit Unternehmen wie König + Neurath, Parfümerie Becker oder Sopra Financial Technologies zeigen Effizienzgewinne von bis zu 60 Prozent

Der Ansatz: KI nicht nur einführen, sondern nachhaltig in die Wertschöpfung von Teams integrieren

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FRANKFURT - Der Druck auf Marketingentscheider wächst: Unternehmen investieren derzeit Milliarden in Künstliche Intelligenz. Trotzdem bleibt die große Produktivitätsrevolution aus. Neue Tools sind schnell eingeführt. Doch die eigentliche Herausforderung beginnt erst danach: Wie wird KI Teil der täglichen Wertschöpfung? Die Klickkonzept GmbH reagiert auf diesen Stillstand mit der neuen Marke faive. Das Ziel: KI aus der Experimentierphase direkt in die Arbeitsrealität von Marketingteams zu überführen und Organisationen dabei zu unterstützen, Menschen, Prozesse und Technologie sinnvoll miteinander zu verbinden. Im Fokus stehen agentische Organisationen – Strukturen, in denen KI-Agenten Aufgaben übernehmen, Mitarbeitende entlasten und neue Formen der Zusammenarbeit ermöglichen.

KI-Lizenzen allein schaffen keine Wertschöpfung

„Viele Unternehmen investieren massiv in Tools, haben am Ende aber nur höhere Kosten und mehr Stress, statt mehr Zeit oder Umsatz“, erklärt Fabian Ulitzka, Geschäftsführer von faive und CEO der Klickkonzept GmbH. Der Grund laut Ulitzka: „KI allein bringt keine Wertschöpfung; diese entsteht erst durch die tiefere Integration in die Unternehmensprozesse. Wir schließen die Lücke zwischen dem medialen Hype und der operativen Realität. Wir bauen keine isolierten Tools, sondern wir transformieren die Art und Weise, wie Wertschöpfung im Team entsteht“.

Das faive AI Lab: Integration am „offenen Herzen“

Um Widerstände in der Belegschaft zu vermeiden, setzt faive auf das Modell der Co-Creation. Im Kern des Angebots steht das faive AI Lab, ein fortlaufendes Enablement-Programm direkt im Arbeitsalltag. Gemeinsam mit faive identifizieren Teams die Prozesse, die heute den größten Aufwand verursachen, und entwickeln daraus neue KI-gestützte Arbeitsweisen. Die Integration erfolgt direkt im laufenden Betrieb – dort, wo Wertschöpfung tatsächlich entsteht.

Dieser Ansatz bietet Führungskräften maximale Sicherheit: Statt unkontrollierter „Schatten-KI“ entstehen skalierbare Workflows mit klaren Governance-Leitplanken. „Wenn Teams erleben, dass KI ihnen konkret Arbeit abnimmt, wandelt sich die Sorge vor Selbstoptimierung in aktive Gestaltungslust“, so Ulitzka.

Messbare Ergebnisse innerhalb kürzester Zeit

Dass dieser Fokus auf echte Produktivität funktioniert, belegen erste Kundenprojekte bei Unternehmen wie dem Büromöbelhersteller König + Neurath, der Parfümerie Becker oder Sopra Financial Technologies. In komplexen Marketing- und Organisationsprozessen wurden Effizienzgewinne von bis zu 60 Prozent erzielt. Projekte, die früher zwölf Monate beanspruchten, ließen sich innerhalb weniger Monate realisieren.

Ursprung in der eigenen Transformation

faive ist eine Marke der Klickkonzept GmbH und Teil der internationalen Cosmo5-Gruppe. Die Methodik basiert auf der dreijährigen „AI-First“-Transformation, die Ulitzka 2023 bei Klickkonzept selbst initiierte. „Wir haben unser eigenes Geschäftsmodell mit KI neu erfunden“, so Ulitzka. „Diese Praxiserfahrung geben wir nun weiter. Es geht nicht um Effizienz um der Effizienz willen, sondern um die unternehmerische Freiheit, mit der gewonnenen Zeit und Klarheit neues Wachstum zu gestalten.“

---- Über faive

faive.eu ist eine Marke der Klickkonzept GmbH und Teil der internationalen Cosmo5-Gruppe. Das Unternehmen begleitet Organisationen auf ihrem Weg zur agentischen Organisation – mit AI Enablement, Agentic Services und Agentic Products. Ziel ist es, Unternehmen zu befähigen, Künstliche Intelligenz wirksam, verantwortungsvoll und nachhaltig in ihre Arbeitsweise zu integrieren.

Über Cosmo5

Cosmo5 ist eine internationale Omni-Channel-Marketing-Intelligence-Gruppe mit 1.300 Expert:innen in 18 Ländern auf vier Kontinenten. Gegründet 2001 als Labelium Group, vereint Cosmo5 heute weltweit 23 Unternehmen unter einer gemeinsamen Marke. Mit einem Jahresumsatz von über 150 Millionen Euro und einem verwalteten Mediabudget von rund 2 Milliarden Euro pro Jahr verbindet die Gruppe globale Reichweite mit

lokaler Expertise. Mit einem integrierten Ansatz aus Media, Commerce, Creative, Data und Technology unterstützt Cosmo5 Marken wie Meta, LEGO und L’Oréal weltweit dabei, Wachstum, Relevanz und Wirkung im Zeitalter der Intelligenz zu schaffen. Die Gruppe gehört laut Ecovadis zu den zwei Prozent der nachhaltigsten Unternehmen seiner Branche weltweit.

Kontakt:

Tobias Westermann

tobias.westermann@hypr.partners

Emittent/Herausgeber: Cosmo5

Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation

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