Labour-Politiker Burnham bringt sich gegen Premierminister Starmer in Stellung

London, 19. ⁠Jun (Reuters) - Der britische Labour-Politiker Andy Burnham hat mit einem deutlichen Sieg bei einer Nachwahl den Weg für eine Herausforderung von Premierminister Keir Starmer geebnet. Burnham, der Bürgermeister von Greater Manchester, gewann den Parlamentssitz im nordenglischen Makerfield mit 54,8 Prozent der Stimmen. Er schlug damit ‌den Kandidaten der populistischen Partei Reform UK von Nigel Farage, der auf 34,5 Prozent kam. Starmer kündigte am Freitag an, sich einem möglichen parteiinternen Machtkampf zu stellen. ⁠Damit droht Großbritannien ⁠eine neue Phase der politischen Instabilität.

Burnham sprach in seiner Siegesrede von einem Wendepunkt. Der Erfolg sei eine Chance, sich von einer gespaltenen und düsteren Politik abzuwenden, wie sie in den USA zu beobachten sei. Der 56-Jährige, der auch als "König des Nordens" bekannt ist, hatte bereits im Vorfeld erklärt, bei einer Kampfabstimmung um den Parteivorsitz antreten ‌zu wollen. Dazu musste er sich aber zunächst einen ‌Sitz im Unterhaus sichern.

Starmer gratulierte Burnham, machte aber deutlich, dass er das Feld nicht kampflos räumen werde. Ein Führungsstreit sei nicht gut für das Land, sagte der 63-Jährige vor Journalisten. ⁠Sollte es jedoch zu einer Kampfabstimmung kommen, werde er antreten. "Ich habe wiederholt gesagt, dass ich ‌davor nicht weglaufen werde." Starmer kämpft zwei ⁠Jahre nach seinem erdrutschartigen Wahlsieg mit historisch schlechten Umfragewerten. Nach schweren Verlusten bei den Kommunalwahlen im vergangenen Monat hat ihn rund ein Viertel seiner Abgeordneten zum Rücktritt aufgefordert. Führende Kabinettsmitglieder, darunter der Verteidigungs- und der Gesundheitsminister, sind ‌bereits aus Protest gegen seinen Führungsstil zurückgetreten.

Um ⁠eine Kampfabstimmung auszulösen, müssen sich den Parteistatuten ⁠zufolge 20 Prozent der Labour-Fraktion – also 81 Abgeordnete – hinter einen Herausforderer stellen. Auch der ehemalige Gesundheitsminister Wes Streeting drohte diese Woche damit, eine Abstimmung zu erzwingen, sollte Starmer keinen Zeitplan für seinen Rückzug vorlegen. Ein Wechsel an der Regierungsspitze würde bedeuten, dass Großbritannien den siebten Premierminister in gut einem Jahrzehnt bekäme. Burnham, der eine Verstaatlichung wichtiger öffentlicher Dienstleistungen befürwortet, bemühte sich im Wahlkampf, besorgte Investoren zu beruhigen. Er versicherte, sich im Falle einer Regierungsübernahme an strenge Haushaltsregeln halten zu wollen.

(Bericht ⁠von William James, Kate Holton, bearbeitet von Kerstin Dörr, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)