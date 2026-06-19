LEEF beschließt Kapitalerhöhung und generiert Liquiditätszuflüsse



EQS-Media / 19.06.2026 / 12:48 CET/CEST



Potsdam, 19. Juni 2026 –

Die LEEF Blattwerk GmbH profitiert vom Beschluss der Holding eine Kapitalerhöhung bei der Muttergesellschaft durchzuführen und bekommt frische Liquidität aus dem bestehenden Gesellschafterkreis

Im Gesellschafterkreis wurde heute beschlossen, das Eigenkapital der LEEF Holding GmbH um mehr als 1,3 Mio. € zu stärken, um den Wachstumsprozess zu unterstützen. Das Stammkapital und die Kapitalrücklage werden teilweise durch Bareinlage, teilweise durch Sacheinlage erbracht. Der Debt-to-Equity-Swap hat ein Volumen von ca. 541 TEUR. Bei der Bareinlage fließen ca. 780 TEUR, davon 450 TEUR in reinen liquiden Mitteln.

Die liquiden Mittel in der Holding werden, wie es auch in der Vergangenheit gehandhabt wurde, in die operative Gesellschaft zur Stärkung der Liquidität eingebracht.

Das Geschäftsmodell der LEEF braucht - insbesondere in der Wachstumsphase - die Liquidität für Warenvorfinanzierungen, die durch die langen Leadtimes begründet sind, und für working capital.

Das ganze Vorhaben wird parallel zu den internen Kapitalmaßnahmen auch durch die aktuelle Anleihe finanziert und dadurch beschleunigt.

Mehr unter: https://leef.bio/anleihe

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LEEF Blattwerk ist mit den Marken LEEF & wisefood ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und entwickelt und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen – von klimaneutralem Palmblatt über kompostierbare Becher bis hin zu essbaren Trinkhalmen. Als Unternehmen hat LEEF Blattwerk 2026 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Der Vollsortimenter deckt jede Bestellgröße ab: Im eigenen

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Für Interviews stehen wir gerne zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das

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Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen

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