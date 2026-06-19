Brüssel, ⁠19. Jun (Reuters) - Vor den Verhandlungen über das künftige EU-Finanzpaket hat Kanzler Friedrich Merz mit einer Ablehnung Deutschlands und anderer EU-Staaten gedroht. "Der gegenwärtige Vorschlag ‌ist in seiner abstrakten Höhe viel zu hoch", sagte der Kanzler am Freitag vor ⁠dem zweiten ⁠EU-Gipfeltag in Brüssel. "Es muss ein neuer Vorschlag auf den Tisch, und dann müssen wir uns über Einnahmen und Ausgabenstruktur unterhalten. Die Zahlen müssen runter", betonte Merz. Er teile ‌diese Position mit einer ganzen ‌Reihe weiterer Mitgliedsstaaten der EU. "Das ist nicht die Mehrheit, aber wir müssen zu einem einstimmigen ⁠Ergebnis kommen."

Er werde bei den Beratungen am Vormittag ‌erneut dafür plädieren, ⁠dass es keine weitere Verschuldung der Europäischen Union geben dürfe. Er hoffe, dass man im zweiten Halbjahr 2026 zu einem ‌gemeinsamen Ergebnis kommen ⁠könne. Der nächste siebenjährige EU-Finanzrahmen ⁠beginnt 2028. EU-Kommission und die derzeitige zyprische EU-Ratspräsidentschaft hatten dazu ein Zahlentableau vorgelegt, das aus Sicht der EU-Nettozahler deutlich zu hoch ist. Sie müssten dann deutlich mehr Geld nach Brüssel überweisen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)