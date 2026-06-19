Merz weist US-Vorwürfe wegen Medikamentenpreise zurück - Zollabkommen soll bleiben

Brüssel, 19. ⁠Jun (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat US-Vorwürfe wegen angeblich zu niedriger Medikamentenpreise in Deutschland zurückgewiesen. "Ich gehe davon aus, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich an die ‌Verabredung halten, die wir haben", sagte Merz am Freitag in Brüssel nach Ende des EU-Gipfels auf die ⁠Frage nach ⁠den US-Untersuchungen. Die Erstattung von modernen, innovativen Arzneimitteln durch die deutschen Krankenkassen sei eine nationale Zuständigkeit. "Wenn Amerika darüber Informationen haben möchte, dann stellen wir sie selbstverständlich gerne zur Verfügung. Aber das ist eine ‌Frage unseres Erstattungssystems innerhalb des gesetzlichen ‌Rahmens der Krankenversicherung", fügte Merz hinzu. "Insofern ist das eine rein innerstaatliche Angelegenheit."

Die USA hatten zuvor eine Handelsuntersuchung gegen ⁠Deutschland wegen der Preisgestaltung für Medikamente eingeleitet. Mit der ‌Untersuchung nach Abschnitt 301 des ⁠US-Handelsgesetzes von 1974 solle geprüft werden, ob Deutschland für innovative Pharmaprodukte anhaltend zu wenig bezahle und dies unangemessen oder diskriminierend sei. Hintergrund ist ‌die geplante Gesundheitsreform der Bundesregierung. ⁠US-Präsident Donald Trump fordert eine ⁠deutliche Erhöhung der Arzneimittelpreise in Deutschland und Europa. Die US-Regierung behauptet, dass die US-Verbraucher höhere Preise zahlen müssten, weil dies die Forschung und Entwicklung neuer Arzneimittel finanziere. Die Frage ist, ob die US-Untersuchung die vereinbarten Zollsätze zwischen den USA und der EU betreffen könnten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ..... ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)