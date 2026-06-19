Lissabon, 19. ⁠Jun (Reuters) - Die portugiesische Mitte-Rechts-Regierung hat im Parlament eine schwere Niederlage bei ihrer geplanten Arbeitsmarktreform erlitten. Die Rechtsaußen-Partei Chega und die Sozialisten stimmten am Freitag gemeinsam gegen das Vorhaben. ‌Für den Gesetzentwurf votierten lediglich die 91 Abgeordneten der Regierungskoalition sowie neun Parlamentarier der Liberalen Initiative. Die übrigen ⁠Abgeordneten ⁠des 230 Sitze zählenden Parlaments, darunter die 60 der Chega und 58 der Sozialisten, stimmten dagegen. Die Ablehnung wurde von den Zuschauerrängen mit starkem Applaus quittiert.

In Portugal regiert eine Minderheitsregierung unter der Führung von Premierminister Luís ‌Montenegro. Sie verfügt über keine eigene ‌Parlamentsmehrheit und ist bei Gesetzesvorhaben auf die Unterstützung der Opposition, wie den Sozialisten oder Chega, angewiesen.

Mit der geplanten Reform ⁠sollten mehr als 100 Artikel des Arbeitsgesetzbuches geändert werden, ‌um eine höhere Produktivität und ⁠mehr Wirtschaftswachstum zu erreichen. Gewerkschaften hatten das Vorhaben jedoch scharf kritisiert, da es Arbeitgeber bevorzuge und Arbeitnehmerrechte untergrabe. Sie hatten in den vergangenen sechs Monaten ‌mit zwei Generalstreiks protestiert. ⁠Die Reform sah unter anderem ⁠vor, Kündigungen aus wichtigem Grund zu erleichtern und die Auslagerung von Tätigkeiten zu deregulieren. Bis zuletzt hatten Montenegro und Chega-Chef Andre Ventura verhandelt, konnten sich jedoch nicht einigen. Chega hatte dabei eine schrittweise Senkung des Renteneintrittsalters gefordert, was die Regierung jedoch entschieden ablehnte.

(Bericht von Sergio Goncalves, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von ⁠Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)