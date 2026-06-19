BMW schockiert mit Gewinnwarnung

Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien

onvista · 19.06.2026, 07:04 Uhr (aktualisiert: 19.06.2026, 07:16 Uhr) Uhr (aktualisiert:Uhr)

Die Aktien deutscher Autobauer haben auf Jahre praktisch keinen Gewinn gebracht. Nun schockierte BMW mit einer Gewinnwarnung. Wir analysieren, ob sich der Einstieg nach dem Kursrutsch lohnt.