BMW schockiert mit Gewinnwarnung

Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Die Aktien deutscher Autobauer haben auf Jahre praktisch keinen Gewinn gebracht. Nun schockierte BMW mit einer Gewinnwarnung. Wir analysieren, ob sich der Einstieg nach dem Kursrutsch lohnt.

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Die BMW-Zentrale in München ist zu sehen
Quelle: Adobe.com/wirestock

In den vergangenen zehn Jahren hat der deutsche Leitindex, gemessen am Kurs-Dax (ohne Dividenden), 87 Prozent Plus gemacht. Aufs Jahr gerechnet ergibt das eine Wachstumsrate von 6,5 Prozent – solide.

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