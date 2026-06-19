Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Aktien deutscher Autobauer haben auf Jahre praktisch keinen Gewinn gebracht. Nun schockierte BMW mit einer Gewinnwarnung. Wir analysieren, ob sich der Einstieg nach dem Kursrutsch lohnt.
Quelle: Adobe.com/wirestock
In den vergangenen zehn Jahren hat der deutsche Leitindex, gemessen am Kurs-Dax (ohne Dividenden), 87 Prozent Plus gemacht. Aufs Jahr gerechnet ergibt das eine Wachstumsrate von 6,5 Prozent – solide.
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