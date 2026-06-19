Ölpreise steigen wieder - Keine USA-Iran-Gespräche in der Schweiz

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag nach dem jüngsten Rückgang wieder zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August lag am Morgen bei 80,47 US-Dollar und damit 0,8 Prozent höher als am Vortag. Am Vortag war der Preis für Nordseeöl zeitweise unter 77 Dollar gefallen. Nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges ist inzwischen wieder unklar, wie es weitergeht.

Vorgesehen war, dass Delegationen beider Länder am Freitag in der Schweiz zu Gesprächen zusammenkommen. US-Vizepräsident JD Vance werde jedoch nicht fliegen, sagte ein Regierungsbeamter in Washington. Ob oder wann die Reise stattfindet, blieb zunächst offen. Gleiches gilt für die iranische Seite. Die Schweizer Regierung sagte die erste Gesprächsrunde zur Ausgestaltung des Rahmenabkommens am Morgen ab. Gründe dafür wurden nicht genannt.

Derweil hoben die USA nach Militärangaben ihre wochenlange Seeblockade iranischer Häfen auf. Das Abkommen sieht im Gegenzug eine freie Durchfahrt durch die Straße von Hormus vor, die für den Öl- und Gastransport äußerst wichtig ist und seit Monaten blockiert war. Bisher verläuft der Schiffsverkehr dort jedoch weiterhin nur verhalten.

Im Rahmenabkommen ist festgelegt, dass der Iran in Absprache mit dem Anrainerstaat Oman nach 60 Tagen kostenfreien Schiffsverkehrs die Regeln für weitere Durchfahrten neu definieren kann. Dieser Aspekt könnte für Streit sorgen./stw/jha/