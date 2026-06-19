Original-Research: Mountain Alliance AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG

19.06.2026 / 10:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Mountain Alliance AG

     Unternehmen:               Mountain Alliance AG
     ISIN:                      DE000A12UK08

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      19.06.2026
     Kursziel:                  4,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Jahresbericht 2025 veröffentlicht - solide Portfoliobasis, Destinus als
strategischer NAV-Treiber

Jahresergebnis 2025 deutlich verbessert - Sonderertrag aus
Portfoliogesellschaft: Die Mountain Alliance AG (MA) hat mit dem
Jahresabschluss 2025 einen Jahresfehlbetrag von EUR 0,46 Mio. ausgewiesen
(Vj.: EUR 1,30 Mio.). Die erhebliche Verbesserung ist auf Erträge aus
Beteiligungen in Höhe von EUR 1,28 Mio. zurückzuführen, die aus dem Verkauf
eines Grundstücks samt Immobilie durch eine Portfoliogesellschaft
resultieren. Gegenläufig wirkten außerplanmäßige Abschreibungen auf
Finanzanlagen von EUR 0,67 Mio. (Vj.: EUR 0,36 Mio.) sowie leicht gestiegene
sonstige betriebliche Aufwendungen von EUR 1,06 Mio. (Vj.: EUR 0,96 Mio.),
bedingt u. a. durch Kosten der im Juli 2025 erfolgreich platzierten
Kapitalerhöhung.

NAV-Rückgang durch Portfoliobereinigung - strukturelle Qualität steigt: Der
NAV zum 31. Dezember 2025 belief sich auf EUR 40,4 Mio. (Vj.: EUR 42,5
Mio.), entsprechend EUR 5,33 je Aktie (Vj.: EUR 6,17). Der Rückgang
resultiert primär aus Wertberichtigungen: Während getlogics liquidiert wird,
sind Crealytics und Miet24 zwar weiterhin operativ tätig, wurden jedoch
aufgrund geringer Erholungsaussichten vollständig abgeschrieben. Bei Volders
und locr erfolgten lediglich partielle Abschreibungen als reine
Vorsichtsmaßnahme. Der deutliche Rückgang des NAV je Aktie beruht zudem auf
der höheren Aktienzahl nach erfolgter KE im Juli 2025. Das Portfolio
umfasste per 31. Dezember 2025 14 aktive Beteiligungen. Die strukturelle
Qualität des Portfolios verbessert sich u.E. durch die im Q4/2025
abgeschlossene Investition in Destinus Group B.V. trotz des NAV-Rückgangs
spürbar.

Lingoda weiter auf Kurs - Exit als zentraler Kurstreiber: Die größte
Portfoliogesellschaft Lingoda erzielte 2025 erneut Umsatzwachstum bei
verbesserter Gesamtmarge und gesteigerter operativer Effizienz.
Wachstumstreiber war insbesondere das Segment der Sprachkurse für
ausländisches Pflegepersonal. Ein Lingoda-Exit bleibt aus unserer Sicht der
bedeutendste Kurstreiber für die MA-Aktie und würde erhebliche Mittel für
die Reinvestition in wachstumsstarke Segmente wie Defence-Tech freisetzen.
U.E. ist ein strukturierter M&A-Prozess ab Ende 2026 zunehmend realistisch.

Defence-Tech - Strategische Erweiterung konkretisiert: Im Jahr 2025 hat die
Gesellschaft ihre strategische Neuausrichtung vorgenommen und ihren Fokus
gezielt auf Investitionen in den Bereich Defence Tech sowie Dual Use
ausgeweitet. Im Mittelpunkt stehen Beteiligungen an Unternehmen aus den
Segmenten Drohnen- und Satellitentechnologie, Cybersecurity sowie Künstliche
Intelligenz.

  * Destinus: Destinus produziert nach eigenen Angaben über 2.000 Drohnen-
    und Marschflugkörpersysteme jährlich, mit einem geschätzten Umsatz von
    USD 250 Mio. in 2025. Das Joint Venture mit Rheinmetall sowie die im
    Januar 2026 abgeschlossene Übernahme des Schweizer KI-Spezialisten
    Daedalean (CHF 180 Mio.) unterstreichen die industrielle
    Anschlussfähigkeit.

  * Mindguard: Zudem wurde mit Mindguard in einen innovativen Anbieter
    KI-gestützter Lösungen zur Förderung mentaler Resilienz im
    Verteidigungssektor investiert. Das Unternehmen unterstützt Veteranen
    und zivile Kriegsopfer und befindet sich in der klinischen
    Validierungsphase.

  * Weitere Beteiligung: Ergänzend wurde in Q1 2026 in ein Unternehmen
    investiert, das kollaborative autonome Missionssysteme für
    Aufklärung/Überwachung, Luftverteidigung und Frühwarnung liefert, mit
    bereits zweistelligen Millionen-Euro-Umsätzen aus Verträgen in mehr als
    fünf Ländern.

Potenzielle NAV-Effekte aus diesen Beteiligungen dürften angesichts der
Marktdynamik und jüngster Bewertungsindikationen latente stille Reserven
beinhalten.

Fazit: Der Jahresabschluss 2025 bestätigt die solide operative Basis des
Portfolios. Die Kombination aus stabilem Kernportfolio, latenten
NAV-Reserven aus Defence-Tech-Investitionen und einer sich abzeichnenden
Exit-Pipeline für 2026/2027 bietet ein attraktives Risiko-Rendite-Profil.
Der hohe Abschlag auf den NAV von rund 47% erscheint vor diesem Hintergrund
weiterhin nicht gerechtfertigt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und
unser Kursziel von EUR 4,50.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a23e9943e695ee4daa26d8d43d19d890

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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