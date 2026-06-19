Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN

^ Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG 19.06.2026 / 09:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG Unternehmen: NanoRepro AG ISIN: DE0006577109 Anlass der Studie: Update Empfehlung: KAUFEN Kursziel: EUR 4,3 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Sarah Hellemann Umwandlung der CGM-Vertriebslizenz in eine Beteiligung NanoRepro gab die Umwandlung einer Vertriebslizenz für eine CGM-Technologie von FiberSense in eine Beteiligung bekannt. Unsere detaillierte Einschätzung: FiberSense und seiner CGM-Technologie. FiberSense hat eine Lösung zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) entwickelt, welche über Sensoren Daten zum Glukosespiegel eines Nutzers erfasst und an Smartphones oder Insulinpumpen weiterleitet. Verfahren dieser Art haben herkömmliche Messungen via Blutprobe effektiv abgelöst und sind in Deutschland bereits der Behandlungsstandard für Typ-I-Diabetiker. Der adressierbare Markt ist äußerst attraktiv und wird laut Mordor Intelligence mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,4 % von ca. $ 15,3 Mrd. im Jahr 2026 auf $ 31,4 Mrd. im Jahr 2031 wachsen. Wichtig ist, dass FiberSense am 10. Juni die CE-Zertifizierung für sein CGM-System erhalten hat, was das Risikoprofil des Unternehmens erheblich gesenkt hat und die jahrelangen Anstrengungen in der Produktentwicklung bestätigt. Der Markteintritt rückt nun näher und bietet weiteres Upside für den Wert von FiberSense. Lizenzumwandlung und Überbrückungsfinanzierung gewährt. Nachdem die CE-Zertifizierung erteilt wurde und der Weg für die Markteinführung des Produkts geebnet ist, hat NanoRepro vereinbart, die 2021 zum Preis von EUR 3 Mio. erworbene Vertriebslizenz gegen eine Beteiligung an FibreSense einzutauschen. Zudem stellt NanoRepro eine Wandelanleihe in Höhe von EUR 1 Mio. bereit, um die Markteinführung des Produkts zu unterstützen. Unserer Einschätzung nach dürfte die Markteinführung in etwa einem Jahr erfolgen (eNuW). Wertschöpfung. Angesichts der langjährigen Involvierung von NanoRepro an FibreSense gehen wir davon aus, dass die Umwandlungskonditionen vorteilhaft sind. Obwohl keine Einzelheiten veröffentlicht wurden, lagen die Bewertungen in jüngsten Finanzierungsrunden und Transaktionen vergleichbarer Unternehmen in einem ähnlichen Entwicklungsstadium zwischen EUR 70-140 Mio. Legt man diese zugrunde und nimmt einen Beteiligungsanteil im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich an (eNuW), ergibt sich ein indikativer Wert von EUR 6-10 Mio. (eNuW). Dem steht ein Gesamtengagement von EUR 4 Mio. gegenüber, einschließlich der Wandelanleihe über EUR 1 Mio. Rational der Transaktion. Wir bewerten die Transaktion positiv, da sie NanoRepro die Möglichkeit bietet, weiterhin von den attraktiven kommerziellen Chancen der Beteiligung zu profitieren, während sie FibreSense zusätzliche Flexibilität verschafft, um Vertriebskanäle zu erschließen, die für das Medizinprodukt besser geeignet sind. Bis eine höhere Transparenz hinsichtlich der Beteiligungsquote etc. besteht und da sich FibreSense weiterhin in der Vorumsatzphase befindet, belassen wir unsere Bewertung unverändert. Die Transaktion unterstreicht das Potenzial für eine erhebliche Wertschöpfung. Nach unseren Schätzungen könnte der implizite Wert der Beteiligung etwa 7-25 % der aktuellen Marktkapitalisierung von NanoRepro entsprechen, was bislang im Marktwert nicht vollständig berücksichtigtes ist. Wir erwarten, dass NanoRepro seinen strategischen Fokus auf den Ausbau seiner Multi-Brand-Plattform im Bereich Consumer Health beibehält. Dieses Wachstum dürfte kurzfristig durch das organische Umsatzwachstum von Paedi Protect sowie newkee/DKW getragen werden. Bei entsprechender Gelegenheit und positiver operativer Entwicklung würden wir zudem weitere Zukäufe von Beteiligungen oder den Ausbau bestehender erwarten (z. B. über die Mehrheitsoption an hyped about science). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 4,3. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=849d8821ba343389d84503b3f4d2435f Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.nuways-ag.com/research Kontakt für Rückfragen: NuWays AG - Equity Research Web: www.nuways-ag.com Email: research@nuways-ag.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany ++++++++++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse. ++++++++++ --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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