Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN

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Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG

19.06.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG

     Unternehmen:               NanoRepro AG
     ISIN:                      DE0006577109

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                KAUFEN
     Kursziel:                  EUR 4,3
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Sarah Hellemann

Umwandlung der CGM-Vertriebslizenz in eine Beteiligung

NanoRepro gab die Umwandlung einer Vertriebslizenz für eine CGM-Technologie
von FiberSense in eine Beteiligung bekannt. Unsere detaillierte
Einschätzung:

FiberSense und seiner CGM-Technologie. FiberSense hat eine Lösung zur
kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) entwickelt, welche über Sensoren
Daten zum Glukosespiegel eines Nutzers erfasst und an Smartphones oder
Insulinpumpen weiterleitet. Verfahren dieser Art haben herkömmliche
Messungen via Blutprobe effektiv abgelöst und sind in Deutschland bereits
der Behandlungsstandard für Typ-I-Diabetiker.

Der adressierbare Markt ist äußerst attraktiv und wird laut Mordor
Intelligence mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR)
von 15,4 % von ca. $ 15,3 Mrd. im Jahr 2026 auf $ 31,4 Mrd. im Jahr 2031
wachsen. Wichtig ist, dass FiberSense am 10. Juni die CE-Zertifizierung für
sein CGM-System erhalten hat, was das Risikoprofil des Unternehmens
erheblich gesenkt hat und die jahrelangen Anstrengungen in der
Produktentwicklung bestätigt. Der Markteintritt rückt nun näher und bietet
weiteres Upside für den Wert von FiberSense.

Lizenzumwandlung und Überbrückungsfinanzierung gewährt. Nachdem die
CE-Zertifizierung erteilt wurde und der Weg für die Markteinführung des
Produkts geebnet ist, hat NanoRepro vereinbart, die 2021 zum Preis von EUR 3
Mio. erworbene Vertriebslizenz gegen eine Beteiligung an FibreSense
einzutauschen. Zudem stellt NanoRepro eine Wandelanleihe in Höhe von EUR 1
Mio. bereit, um die Markteinführung des Produkts zu unterstützen. Unserer
Einschätzung nach dürfte die Markteinführung in etwa einem Jahr erfolgen
(eNuW).

Wertschöpfung. Angesichts der langjährigen Involvierung von NanoRepro an
FibreSense gehen wir davon aus, dass die Umwandlungskonditionen vorteilhaft
sind. Obwohl keine Einzelheiten veröffentlicht wurden, lagen die Bewertungen
in jüngsten Finanzierungsrunden und Transaktionen vergleichbarer Unternehmen
in einem ähnlichen Entwicklungsstadium zwischen EUR 70-140 Mio. Legt man diese
zugrunde und nimmt einen Beteiligungsanteil im mittleren bis hohen
einstelligen Prozentbereich an (eNuW), ergibt sich ein indikativer Wert von
EUR 6-10 Mio. (eNuW). Dem steht ein Gesamtengagement von EUR 4 Mio. gegenüber,
einschließlich der Wandelanleihe über EUR 1 Mio.

Rational der Transaktion. Wir bewerten die Transaktion positiv, da sie
NanoRepro die Möglichkeit bietet, weiterhin von den attraktiven
kommerziellen Chancen der Beteiligung zu profitieren, während sie FibreSense
zusätzliche Flexibilität verschafft, um Vertriebskanäle zu erschließen, die
für das Medizinprodukt besser geeignet sind. Bis eine höhere Transparenz
hinsichtlich der Beteiligungsquote etc. besteht und da sich FibreSense
weiterhin in der Vorumsatzphase befindet, belassen wir unsere Bewertung
unverändert. Die Transaktion unterstreicht das Potenzial für eine erhebliche
Wertschöpfung. Nach unseren Schätzungen könnte der implizite Wert der
Beteiligung etwa 7-25 % der aktuellen Marktkapitalisierung von NanoRepro
entsprechen, was bislang im Marktwert nicht vollständig berücksichtigtes
ist.

Wir erwarten, dass NanoRepro seinen strategischen Fokus auf den Ausbau
seiner Multi-Brand-Plattform im Bereich Consumer Health beibehält. Dieses
Wachstum dürfte kurzfristig durch das organische Umsatzwachstum von Paedi
Protect sowie newkee/DKW getragen werden. Bei entsprechender Gelegenheit und
positiver operativer Entwicklung würden wir zudem weitere Zukäufe von
Beteiligungen oder den Ausbau bestehender erwarten (z. B. über die
Mehrheitsoption an hyped about science). Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 4,3.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=849d8821ba343389d84503b3f4d2435f
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://www.nuways-ag.com/research

Kontakt für Rückfragen:
NuWays AG - Equity Research
Web: www.nuways-ag.com
Email: research@nuways-ag.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag
Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany
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Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte.
Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben
analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse.
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https://eqs-news.com/?origin_id=4a898003-6baa-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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