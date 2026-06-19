OTS: Amazon Deutschland Services GmbH / Amazon und Skyborn Renewables ...

Amazon und Skyborn Renewables unterzeichnen Deutschlands größten Stromabnahmevertrag für den Offshore-Windpark Gennaker (FOTO) München (ots) - - Amazons 600 MW Power-Purchase-Agreement (PPA) für den Gennaker-Windpark in der deutschen Ostsee ist der größte PPA in Deutschland und einer der größten in Europa - Amazons langfristige Zusage ermöglicht es Skyborn Renewables, den Bau von Deutschlands größtem Ostsee-Windpark voranzutreiben, dessen Kapazität dem Verbrauch von über einer Million Haushalten entspricht - Das Projekt stärkt Deutschlands Energiesicherheit und unterstützt die wirtschaftliche Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern Amazon und Skyborn Renewables geben heute die Unterzeichnung eines Power-Purchase-Agreements (PPA) für 600 MW CO2-freien Strom aus dem Gennaker-Windpark in der deutschen Ostsee bekannt. Es ist der größte einzelne PPA, der je in Deutschland unterzeichnet wurde. Amazons langfristige Zusage gibt Skyborn die finanzielle Sicherheit, um die Bauarbeiten von Gennaker voranzutreiben. Das Projekt wird bis zu 976,5 Megawatt neue Offshore-Windleistung in Deutschlands Stromnetz einspeisen, die Energiewende Deutschlands beschleunigen und die Versorgung mit im Inland erzeugtem CO2-freiem Strom stärken. Gennaker: Deutschlands größter Ostsee-Windpark Mit einer Gesamtkapazität von bis zu 976,5 Megawatt wird Gennaker der größte Offshore-Windpark der deutschen Ostsee. Das Projekt wird sich etwa 15 Kilometer nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in Mecklenburg-Vorpommern befinden. Skyborn hat Gennaker von Anfang an entwickelt und die Baugenehmigung im Dezember 2025 gesichert. Das Projekt wird 63 moderne 15-Megawatt-Offshore-Windkraftanlagen umfassen. Nach Inbetriebnahme wird Gennaker genug CO2-freien Strom erzeugen, um jährlich über eine Million deutsche Haushalte zu versorgen. Die Bauarbeiten sollen nach Finanzierungsschluss durch Skyborn im Sommer 2026 beginnen. Der Windpark soll bis Ende 2028 in Betrieb gehen. Das Projekt trägt zu Deutschlands Ziel von 30 Gigawatt installierter Offshore-Windleistung bis 2030 bei und stärkt die Energiesicherheit durch Diversifizierung der inländischen erneuerbaren Energieerzeugung in der Ostsee. Stärkung der Regionalwirtschaft Das Gennaker-Projekt von Skyborn stellt eine Großinvestition von 3 Milliarden Euro in Mecklenburg-Vorpommern dar. Das Projekt wird von erfahrenen Fachunternehmen umgesetzt; die Monopile-Fundamente werden von der deutschen Firma EEW Special Pipe Constructions GmbH (EEW SPC) in Rostock hergestellt - nur 40 Kilometer vom Gennaker-Standort entfernt. Der Auftrag wird die lokale Wertschöpfung stärken und Arbeitsplätze bei EEW SPC sichern, das derzeit 1.000 Menschen beschäftigt. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, erklärt: "Gennaker ist die größte Energie-Investition, die jemals in Mecklenburg-Vorpommern getätigt wurde. Wir brauchen leistungsfähige große Windparks auf See, um die Energiewende zu schaffen und die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft mit umweltfreundlich hergestelltem Strom zu versorgen. Der Stromabnahmevertrag zwischen Skyborn Renewables und Amazon ist eine ganz wichtige Nachricht für unser Land. Sie zeigt, dass große Unternehmen auf Windkraft aus Mecklenburg-Vorpommern setzen. Durch die Erzeugung großer Strommengen vor unserer Küste ist das Projekt für energieintensive Industrien äußerst attraktiv und schafft Arbeitsplätze sowie langfristigen Wert in der Region." Amazons Investitionen in CO2-freie Energie in Deutschland Der Gennaker-PPA ist Amazons größter Stromabnahmevertrag für CO2-freie Energie in Deutschland. Zusammen mit bestehenden Projekten umfasst Amazons Portfolio für CO2-freie Energie in Deutschland nun 12 Projekte mit einer Gesamtkapazität von über 1,3 Gigawatt. Nach Vollbetrieb dieser Projekte werden sie genug CO2-freie Energie erzeugen, um jährlich den Verbrauch von 1,8 Millionen deutscher Haushalte zu decken. Amazon ist Europas größter gewerblicher Einkäufer von CO2-freier Energie. Mit seinem 2019 gegründeten Klimaversprechen Climate Pledge hat sich Amazon zum Ziel gesetzt, bis 2040 CO2-Neutralität zu erreichen. Im Rahmen dieses Ziels ermöglicht Amazon neue Energieprojekte, die CO2-freie Leistung in Stromnetze einspeisen, was seine Standorte ebenso wie die nationalen Energiesysteme langfristig stärkt. Rocco Bräuniger, Country Director von Amazon in Deutschland, Österreich und Schweiz, erklärt: "Langfristige Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik ist der Schlüssel, um die Energiewende in Deutschland voranzubringen. Mit unserem bislang größten Stromabnahmevertrag in Deutschland geben wir Skyborn die Sicherheit, Gennaker zu realisieren - und bringen so fast ein Gigawatt neue Offshore-Windkapazität ans Netz. Das stärkt die Energiesicherheit des Landes und schafft Arbeitsplätze und Investitionen in der Region." Adam Thomsen, Chief Development Officer von Skyborn Renewables, erklärt: "Diese Vereinbarung mit Amazon ist ein Meilenstein für Gennaker und Skyborn. Gennaker zeigt, wie großflächige Offshore-Windenergie zuverlässig und skalierbar umgesetzt werden kann. Sie spiegelt auch die wachsende Notwendigkeit wider, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mit robuster und zukunftsgerichteter Infrastruktur zu verbinden, die ein widerstandsfähiges Energiesystem ermöglicht. Ich bin außerordentlich stolz auf unsere Teams, dass sie dies möglich gemacht haben." Redaktionelle Hinweise: - Amazons 600-Megawatt-PPA macht etwa 61 % von Gennakers Gesamtkapazität aus (bis zu 976,5 Megawatt). - Er ist der größte einzelne PPA in Deutschland und einer der größten in Europa, laut Daten von BloombergNEF. - Amazon ist zudem Europas größter gewerblicher Einkäufer von CO2-freier Energie, laut Daten von BloombergNEF. - Die Berechnung der Haushaltsäquivalente basiert auf einem durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauch eines deutschen Haushalts von 3.154 kWh (ODYSSEE-MURE-Datenbank). Über Amazon Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Kundenorientierung statt Wettbewerbsorientierung, Leidenschaft für Erfindungen, Engagement für operative Exzellenz und Weitblick. Amazon strebt danach, das kundenfreundlichste Unternehmen der Erde, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Erde zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter aboutamazon.de Über Skyborn Renewables Skyborn ist eine etablierte Offshore-Wind-Infrastrukturplattform mit mehr als 25 Jahren Erfahrung mit Sitz in Deutschland. Die Fähigkeiten des Unternehmens umfassen die gesamte Wertschöpfungskette der Offshore-Windenergie, einschließlich Greenfield-Entwicklung, Projektplanung und -design, Beschaffung, Finanzierung, Stromabnahmeverträge für Unternehmen, Bauleitung und Asset-Management. Skyborn ist ein Portfolio-Unternehmen der in New York ansässigen Global Infrastructure Partners (GIP), einem führenden Infrastrukturinvestor und Teil von Blackrock. Pressekontakt: Amazon Deutschland Services GmbH Public Relations Anni-Albers-Str.21 80807 München E-Mail: mailto:presseanfragen@amazon.de Skyborn Renewables Bénédicte Bergeaud Senior Director Global Corporate Affairs +33 (6) 88946817 E-Mail: mailto:b.bergeaud@skybornrenewables.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118379/6297605 OTS: Amazon Deutschland Services GmbH