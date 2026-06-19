Ottobock verkauft Rollstuhl-Geschäft an Konkurrenten DHCare

München, ⁠19. Jun (Reuters) - Der weltgrößte Prothesen-Hersteller Ottobock verkauft sein Rollstuhl-Geschäft an den gerade fusionierten Konkurrenten DHCare. Zum Kaufpreis für die Sparte "Human Mobility" äußerten sich die ‌Beteiligten am Freitag nicht. Ottobock fertigt Rollstühle mit 250 Mitarbeitern im thüringischen Königsee. Die Sparte hatte ⁠Ottobock ⁠schon vor längerer Zeit zum Verkauf gestellt, in der Bilanz war sie deshalb bereits als "nicht fortgeführtes Geschäft" geführt worden. Vollzogen werden soll die Transaktion noch in diesem Jahr. "Künftig wird sich ‌das Unternehmen noch stärker auf ‌die Bereiche konzentrieren, in denen es das größte Entwicklungspotenzial sieht, insbesondere in der Prothetik und der ⁠Neuro-Orthetik", hieß es in der Mitteilung.

DHCare gehört dem ‌Finanzinvestor Rhone Group, der ⁠unter anderem auch an der italienischen Kaffee-Marke Illy und dem Luxus-Einzelhändler Saks Global beteiligt ist. DHCare war unter seiner Ägide Anfang ‌des Jahres aus ⁠dem US-Unternehmen Direct Healthcare und ⁠dem Europa- und Asien-Geschäft des britischen Rollstuhl-Herstellers Invacare entstanden. Die Ottobock-Sparte ist der erste Zukauf unter dem neuen Eigentümer. "Wir sind überzeugt, dass die Human Mobility im neuen Umfeld beste Wachstumschancen hat", sagte Ottobock-Vorstandschef Oliver Jakobi.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)