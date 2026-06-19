Ottobock verkauft Rollstuhlgeschäft
dpa-AFX · Uhr
DUDERSTADT (dpa-AFX) - Ottobock verschlankt sich mit dem Verkauf seines Rollstuhlgeschäfts. Der Prothesenhersteller habe eine Vereinbarung zum Verkauf des Geschäftsbereichs "Human Mobility" an das internationale Medizintechnikunternehmen DHCare geschlossen, teilte das SDax-Unternehmen am Freitag in Duderstadt mit. Der Abschluss des Geschäfts soll im zweiten Halbjahr 2026 erfolgen. Finanzielle Details zum Verkauf wurden nicht mitgeteilt. Mit dem Verkauf will sich das Unternehmen auf das Kerngeschäft mit Prothesen konzentrieren. An der Börse notierte die Aktie zuletzt 2,4 Prozent höher bei 51,50 Euro./err/jha/
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