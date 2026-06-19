Pressestimme: 'Frankenpost' zu Trump/Iran/Abkommen

dpa-AFX · Uhr
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HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu Trump/Iran/Abkommen:

"Für einen Präsidenten, der zu Beginn des Krieges einen Regimewechsel forderte und Irans Atomprogramm zerstören wollte, ist das eine sehr magere Bilanz. Immerhin kann er sich mit fallenden Ölpreisen trösten. Die 60 Tage zur Aushandlung eines endgültigen Abkommens werden zeigen, ob Trump doch noch einen Stich machen kann."/yyzz/DP/men

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