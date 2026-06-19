Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum US-Deal mit Iran

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum US-Deal mit Iran:

"(.) Statt zu einer Machtdemonstration ist Trumps Feldzug zu einer nicht nur von Russland und China registrierten Demonstration der Grenzen amerikanischer Macht und der grenzenlosen strategischen Naivität des US-Präsidenten geworden. (.) Trump setzt mit dem von ihm - Ironie der Geschichte - in Versailles unterzeichneten "Memorandum of Understanding" seinem Scheitern die Krone auf. Nicht nur, dass alle Sanktionen gegen Iran fallen sollen und Teheran - das wäre ein gefährlicher Präzedenzfall - künftig wohl Geld für die Nutzung der Straße von Hormus verlangen darf: Trump stellt dem Regime auch noch Investitionen in Höhe von 300 Milliarden Dollar in Aussicht zur Beseitigung der von Amerika und Israel angerichteten Kriegsschäden. Wer diese Reparationen zahlen soll, lässt Trump offen. (.)"/yyzz/DP/men

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