Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Sozialreformen/Mütterrente

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Sozialreformen/Mütterrente:

"Frauen sind die doppelt Gestraften. Nicht nur, dass sie eine deutlich kleinere Rente bekommen. Sollte ihr Partner vor ihnen sterben, kürzt ihnen der Staat auch noch dessen Rente. Gerecht ist das nicht - und kein Ausdruck des Respekts vor dem, was sie für die Familie und letztlich auch für die Gesellschaft auf sich genommen und geopfert haben. Die Mütterrente soll das ausgleichen. An sich ein guter Gedanke, doch ihre Systematik ist fragwürdig."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Commerzbank-Übernahme
Bund lehnt Unicredit-Angebot ab16. Juni · dpa-AFX
Bund lehnt Unicredit-Angebot ab
Irankkonflikt
Schiffsverkehr durch Straße von Hormus weiter verhaltengestern, 12:53 Uhr · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Mega-IPO
So lief mein Zeichnungs-Zock bei SpaceX16. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen