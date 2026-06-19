Pressestimme: 'Volksstimme' zu US-Rückzug aus Europa

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu US-Rückzug aus Europa:

"Donald Trumps schärfste Waffe, Kriegsminister Hegseth, bläst den Nato-Verteidigungsministern den Marsch. Die Verbündeten ruhten sich auf dem amerikanischen Schutz aus, erfüllten ihre Verpflichtungen nicht und verweigerten die Verteidigung Europas unter ihrem Kommando. Was heißt das für Deutschland? Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hält beim US-Teilrückzug die "Synchronisierung der einzelnen Schritte" für wichtig. Sprich: US-Abzug und der schon geplante Neuaufbau hiesiger Kapazitäten sollen so ineinander greifen, dass sich bei der Abwehrbereitschaft keine Lücken auftun. Also Aufregung vermeiden, solange die Pläne nicht auf dem Tisch liegen. Bald dürfte es allerdings soweit sein: Der Nato-Gipfel in Ankara wird klare Verhältnisse schaffen."/yyzz/DP/men