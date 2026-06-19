Rheinmetall prüft eigene Rüstungsproduktion in Japan

Der Rüstungskonzern Rheinmetall will einem Bericht zufolge eine eigene Rüstungsproduktion in Japan aufbauen. Angestrebt werde ‌ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem japanischen Partner, um sowohl den dortigen Markt ⁠als ⁠auch den Export zu bedienen, berichtete "Nikkei" am Freitag unter Berufung auf ein Gespräch mit Rheinmetall-Chef Armin Papperger. "Ich würde sehr gerne viel ‌mehr in Japan tun", ‌sagte Papperger dem japanischen Medium.

Er werde voraussichtlich bald nach Japan ⁠reisen, um Gespräche mit Vertretern aus ‌Industrie und Politik ⁠zu führen. Der Düsseldorfer Konzern stellt in Japan über eine Tochtergesellschaft Automobilkomponenten wie elektrische Wasserpumpen ‌her, verfügt ⁠dort jedoch über keine ⁠Rüstungsstandorte. Eine Entscheidung über einen Partner oder konkrete Geschäftspläne sei noch nicht gefallen, erklärte Papperger.