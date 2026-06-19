Rüstungskonzern

Rheinmetall prüft eigene Rüstungsproduktion in Japan

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Rüstung
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Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

Der Rüstungskonzern Rheinmetall will einem Bericht zufolge eine eigene Rüstungsproduktion in Japan aufbauen. Angestrebt werde ‌ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem japanischen Partner, um sowohl den dortigen Markt ⁠als ⁠auch den Export zu bedienen, berichtete "Nikkei" am Freitag unter Berufung auf ein Gespräch mit Rheinmetall-Chef Armin Papperger. "Ich würde sehr gerne viel ‌mehr in Japan tun", ‌sagte Papperger dem japanischen Medium.

Er werde voraussichtlich bald nach Japan ⁠reisen, um Gespräche mit Vertretern aus ‌Industrie und Politik ⁠zu führen. Der Düsseldorfer Konzern stellt in Japan über eine Tochtergesellschaft Automobilkomponenten wie elektrische Wasserpumpen ‌her, verfügt ⁠dort jedoch über keine ⁠Rüstungsstandorte. Eine Entscheidung über einen Partner oder konkrete Geschäftspläne sei noch nicht gefallen, erklärte Papperger.

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