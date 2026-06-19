Ryanair verlängert Vertrag mit Vorstandschef O'Leary bis 2032
Reuters · Uhr
Frankfurt, 19. Jun (Reuters) - Die Billig-Airline Ryanair hat den Vertrag von Vorstandschef Michael O'Leary bis April 2032 verlängert. Im Rahmen des neuen Vertrages seien O'Leary neue Optionen auf zehn Millionen Aktien gewährt worden, teilte die Fluggesellschaft am Freitag mit. Über die Vergütung O'Learys solle auf der Hauptversammlung abgestimmt werden. Der Ire ist seit 1994 Vorstandschef von Ryanair.
(Bericht von Ralf Banser, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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