Ryanair verlängert Vertrag mit Vorstandschef O'Leary bis 2032

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠19. Jun (Reuters) - Die Billig-Airline Ryanair hat den Vertrag von ‌Vorstandschef Michael O'Leary bis April 2032 verlängert. ⁠Im ⁠Rahmen des neuen Vertrages seien O'Leary neue Optionen auf zehn Millionen ‌Aktien gewährt worden, ‌teilte die Fluggesellschaft am Freitag mit. ⁠Über die Vergütung O'Learys ‌solle auf ⁠der Hauptversammlung abgestimmt werden. Der Ire ist seit 1994 ‌Vorstandschef ⁠von Ryanair.

(Bericht ⁠von Ralf Banser, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik ⁠und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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