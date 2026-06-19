Nach Rahmenabkommen

Schweiz: Gespräche zwischen USA und Iran abgesagt

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Das Kapitol in Washington.
Quelle: Adobe.com/Andrea Izzotti

Die für diesen Freitag geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran wurden dem ‌Schweizer Außenministerium zufolge abgesagt. Das Treffen auf dem Bürgenstock in ⁠der ⁠Nähe von Luzern finde nicht statt, teilte das Ministerium am Freitagmorgen mit. Dort sollten die Unterhändler beider Seiten über einen ‌dauerhaften Waffenstillstand verhandeln. ‌

US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian haben bereits ⁠ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das die ‌im April verkündete ⁠Waffenruhe verlängert und unter anderem eine Öffnung der Straße von Hormus vorsieht. Für die ‌anschließenden Verhandlungen ⁠wurde eine Frist von ⁠60 Tagen gesetzt. US-Vizepräsident JD Vance hatte seine Teilnahme bereits abgesagt.

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