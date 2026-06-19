Stahlindustrie in Deutschland auf Erholungskurs

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Düsseldorf, ⁠19. Jun (Reuters) - Die Stahlindustrie in Deutschland hat im Mai ihren Erholungskurs fortgesetzt. Die Rohstahlproduktion sei ‌gegenüber dem Vorjahresmonat um sieben Prozent auf 3,2 Millionen Tonnen ⁠gestiegen, ⁠teilte die Wirtschaftsvereinigung Stahl am Freitag mit. Die Branche mit Playern wie Thyssenkrupp Steel Europe, Salzgitter oder ArcelorMittal ‌habe damit den fünften ‌Monat in Folge zugelegt. Von Januar bis Mai sei ⁠die Produktion um 8,8 Prozent auf ‌15,7 Millionen ⁠Tonnen gestiegen. Es gebe jedoch keinen Anlass zur Entwarnung. Auf das Jahr hochgerechnet liege ‌die ⁠Rohstahlproduktion mit 37,7 Millionen ⁠Tonnen weiterhin unter der 40-Millionen-Tonnen-Grenze, die eine auskömmliche Kapazitätsauslastung der Stahlunternehmen markiere.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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