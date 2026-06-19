TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach Holding, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Steico, Hauptversammlung 10:00 DEU: Quirin Bank, Hauptversammlung 10:00 DEU: Surteco, Hauptversammlung 11:00 DEU: Voltratron, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26 01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 4/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 5/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q1/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26 09:30 POL: Industrieproduktion 5/26 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. 09:00 DEU: Kiel Security Conference 2026, mit Bundesaußenminister Johann Wadephul, Außenministern von Rumänien und Estland und anderen, Kiel 11:30 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln HINWEIS USA / CHN / SWE / FIN / HKG: Börsen geschlossen, Feiertag

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