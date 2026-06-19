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The Bottom Line: Euroraum-Konjunktur und US-Inflation im Fokus

UniCredit · Uhr
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In der kommenden Woche stehen neue Konjunktursignale aus dem Euroraum im Fokus. Die Einkaufsmanagerindizes geben Hinweise auf eine leichte Aufhellung der wirtschaftlichen Lage, gestützt durch niedrigere Energiepreise und nachlassende Unsicherheit.

In den USA richtet sich der Blick auf die Kerninflation gemessen am PCE-Deflator. Zudem bleiben die abwartende Haltung der chinesischen Zentralbank sowie die geldpolitische Lage in Ungarn zentrale Themen.

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