Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 12 June 2026 to 18 June 2026

Business Wire · Uhr
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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capita (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Disclosure of shares repurchases from 12 June 2026 to 18 June 2026
 

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

12/06/2026

FR0013230612

2 466

17.8272

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

12/06/2026

FR0013230612

81

17.8393

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

12/06/2026

FR0013230612

599

17.8533

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

12/06/2026

FR0013230612

51

17.8157

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

15/06/2026

FR0013230612

1 803

18.0476

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

16/06/2026

FR0013230612

854

18.0046

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

17/06/2026

FR0013230612

2 016

17.6198

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

18/06/2026

FR0013230612

1 598

17.4374

XPAR

 

 

 

TOTAL

9 468

17.7769

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260619349502/en/

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