Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 12 June 2026 to 18 June 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capita (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Disclosure of shares repurchases from 12 June 2026 to 18 June 2026
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/06/2026
|
FR0013230612
|
2 466
|
17.8272
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/06/2026
|
FR0013230612
|
81
|
17.8393
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/06/2026
|
FR0013230612
|
599
|
17.8533
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/06/2026
|
FR0013230612
|
51
|
17.8157
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
15/06/2026
|
FR0013230612
|
1 803
|
18.0476
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
16/06/2026
|
FR0013230612
|
854
|
18.0046
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
17/06/2026
|
FR0013230612
|
2 016
|
17.6198
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
18/06/2026
|
FR0013230612
|
1 598
|
17.4374
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
9 468
|
17.7769
|
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Tikehau Capital