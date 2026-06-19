Trading-Chance DAX: Update zum Artikel vom 30.4.26

Die Aktienmärkte reagierten mit Erleichterung und entsprechend deutlichen Kursaufschlägen auf die Friedensverhandlungen und eine vorläufige Vereinbarung zwischen Iran und den USA. Angesichts des weit fortgeschrittenen Bullenmarktes erwarten einige Börsianer größere Korrekturen oder gar Crashs. Wir lassen uns nie von Bauchgefühl und Wunschdenken leiten, sondern haben statistisch basierte Strategien, sowie unsere eigenen Indikatoren, um sich im Dickicht von Marktbewegungen und News bestmöglich in allen Marktphasen zu bewegen. Heute wollen wir uns entsprechend erneut ein Bild vom Dax und dessen Signallage machen, nachdem das Short-Signal im Wochenchart lediglich eine kurze und kleine Korrektur gebracht hatte. Es handelt sich also um ein Update zum damaligen Artikel. Und in diesem Rahmen betrachten wir unseren RW Predator Indikator diesmal auf Tagesbasis (1 Kerze = 1 Tag).

Was macht der RW Predator Indikator anders?

Klassische Indikatoren normieren die jüngste Markt-Volatilität und projizieren diese in die Zukunft. Das ist in etwa so, wie wenn Sie sagen „gestern schien die Sonne stark, als wird es heute auch sonnig und sehr heiß“. RW Predator normiert nicht die Volatilität, sondern erfasst die Struktur, WIE sich der zugrunde liegende Markt bewegt. Dabei spielt es keine Rolle, ob er steigt, fällt oder seitwärts läuft.

Erreicht der Indikator die untere horizontale Schwellen-Linie, so generiert er ein potenzielles Long-Signal. Wir steigen dann aber nicht blindlings ein, sondern setzen das Hoch der jeweils letzten abgeschlossenen Tageskerze als Trigger für einen Long-Einstieg. Für Short gilt das Gleiche, nur eben umgekehrt.

Es gibt statistische Häufungspunkte, die aus dem Marktverhalten bei Signalen resultieren. An diesen steigen wir in mehreren Tranchen aus etwaigen Long-Positionen aus. Die Häufungspunkte sind bei viereinhalb Prozent und bei 12 Prozent aufwärts gelegen.

75 Prozent Trefferquote und 4708 € durchschnittlich pro Signal

Wir nutzen unseren RW Predator in der Regel mit einer leicht diskretionären Note, da der Indikator uns Informationen gibt, die sich nicht in einem starren Regelwerk formulieren lassen. Darum soll die nachfolgende Kapitalkurve des RW Predator auf den DAX Tageschart als System angewendet lediglich als Orientierung dienen, die zeigt, wie treffsicher und lukrative die auf dem Indikator basierenden Trades laufen. Selbst wenn man keinerlei persönliche Erfahrung einfließen lässt und stur nach einem systematischen Regelwerk handelt.

Im Schnitt erhandelt ein Indikator-Signal einen Gewinn von 4708 Euro je Trade, was 188 DAX-Punkten entspricht.

Quelle: www.tradingview.com

Noch neutral

Wichtig ist, dass man als Trader lernt, verschachtelt zu denken. Damit meinen wir, dass bei der gebotenen Diversifikation (Einsatz dutzender komplementärer Strategien) auch auf unterschiedlichen Zeitebenen agiert wird. Während wir bei unserem letzten Artikel zum DAX die RW Predator Signale auf Wochenbasis (1 Kerze = 1 Woche) zeigten, bewegen wir uns heute eine Zeitebene niedriger: im Tageschart (1 Kerze = 1 Tag). Da sich Märkte in Wellen bewegen, ist es nicht ungewöhnlich, dass einige Wochen nach einem Short-Setup auf Wochenbasis ein Long-Signal auf Tagesbasis kommt. WENN das so ist, gewichten wir diese Signale unter und setzen lediglich ein Drittel der üblichen Positionsgröße ein. Denn die höheren Zeitebenen dominieren die niedrigeren.

Durch die jüngste Korrektur hat sich der Indikator wieder stark abgekühlt und nähert sich der Long-Signal-Zone. Noch hat er diese aber nicht erreicht und ist im neutralen Terrain. Die letzten beiden tatsächlichen Long-Signale des RW Predator stammen aus dem Oktober 2023 und dem November 2025. Sie brachten 20 Prozent im erstgenannten Fall und knapp 10 Prozent Anstieg des Index bei dem 2025er-Signal.

Quelle: www.tradingview.com

Jede Zeitebene mit einer Position besetzt

Zwar dominieren die höheren Zeitebenen die niedrigen, doch erweist es sich als die beste und gewinnträchtigste Lösung, bei der zugleich die Risiken massiv reduziert werden, wenn wir jede Zeitebene und jedes Signal mit einer separaten Position besetzen. Würde man beispielsweise Long-Signale ignorieren, wenn der Wochenchart gerade ein Short-Signal generiert hatte und noch entsprechende Positionen laufen, so würde dies sich zu weit vom eigentlichen Marktverhalten entfernen. Denn dort ist es nun mal so, dass sich der Markt immer in wellenartigen Schüben bewegt. Die Denke, „im Abwärtstrend besser keine Longsignale handeln“ ist grundlegend falsch.

Schließlich zeigt die Statistik (gerne überprüfen), dass die größten Ein-Tages-Anstiege und auch die größten Ein-Wochen-Anstiege in Zeiten von Bärenmärkten, Abwärtstrends und Crashs auftraten. Kurzum: jede Zeitebene und jedes Signal mit je einer Tranche zu besetzen ist der bestmögliche Prozess.

Fazit

Bislang ist das Wochen-Short-Signal noch scharf. Doch – und das ist etwas, das man in kein Regelwerk wirklich wasserdicht einprogrammieren könnte – sehen wir, dass die Korrektur sich bis dato eher als seitwärts angelegte Konsolidierung entwickelt. Bleibt dies so, wird es umso wichtiger, auch ein eventuell nahendes Long-Signal des Tagescharts zu handeln, denn wenn auf ein Short-Signal des RW Predator lediglich eine flache Konsolidierung seitwärts erfolgt, ist der übergeordnete Trend meist noch nicht zu Ende und es folgen alsbald weitere Aufschläge. Für ein eventuelles Long-Signal in nächster Zeit haben wir uns bereits ein passendes Produkt ausgesucht und bereitgelegt. Nachfolgend stellen wir Ihnen dieses vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf DAX

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 23.730 Punkten. Bei einem aktuellen Kurs von 25.300 Zählern ergibt sich somit ein Hebel von 17. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN9QGN.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 25.650 Punkte

Unterstützungen: 23.800 und 24.200 Punkte

Open end Turbo Bull Optionsschein auf DAX

Basiswert DAX WKN UN9QGN ISIN DE000UN9QGN5 Basispreis 23.730 Pkt K.O.-Schwelle 23.730 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 17 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.

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