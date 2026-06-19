UniCredit sichert sich mindestens 39,3 Prozent an Commerzbank

München, ⁠19. Jun (Reuters) - Die italienische Großbank UniCredit hat eine Beteiligung von mehr als 39 Prozent an der Commerzbank sicher. Das Tauschangebot ‌in UniCredit-Aktien sei bis zum Ablauf der Annahmefrist am Dienstag für 12,51 Prozent ⁠der ⁠Commerzbank-Papiere angenommen worden, teilte das Mailänder Institut am Freitag mit. 26,77 Prozent hatte sich UniCredit schon vorher zusammengekauft, so dass die Italiener nun auf 39,28 ‌Prozent an der Commerzbank ‌kommen. Die Annahmequote war unerwartet hoch, nachdem das Tauschangebot bis zum vorletzten Tag der ⁠Frist für die Commerzbank-Aktionäre finanziell unattraktiv war. ‌Weitere 3,22 Prozent ⁠an dem Frankfurter Institut kann sich UniCredit durch die Umwandlung von Derivaten in Aktien sichern.

Von Samstag an bis ‌zum 3. ⁠Juli läuft nun eine ⁠weitere Annahmefrist für das Angebot von UniCredit. Inzwischen entspricht dieses einem Gegenwert von 38,87 Euro, die Commerzbank-Aktie notierte am Freitagnachmittag mit 38,58 Euro leicht darunter.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)