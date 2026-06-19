US-Kreise: Israel und Hisbollah einigen sich auf Waffenruhe
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Israel und die mit dem Iran verbündete Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon haben sich laut US-Regierungskreisen auf eine neue Waffenruhe geeinigt. Die von den USA und Katar vermittelte Abmachung ist demnach bereits um 16.00 Uhr (Ortszeit) in Kraft getreten./cmy/DP/men
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