US-Vertreter: Israel und Hisbollah einigen sich auf Waffenruhe

19. Jun (Reuters) - Es folgen Meldungen ⁠rund um die Entwicklungen im Nahen Osten. Zum Teil lassen sich Angaben nicht unabhängig überprüfen.

14.50 Uhr - Israel und die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon einigen sich auf eine Waffenruhe ab 16.00 Uhr Ortszeit, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter mitteilt.

13.15 Uhr - Der Iran hat der libanesischen Hisbollah-Miliz zufolge die Fortsetzung von Gesprächen mit den USA an die Umsetzung einer umfassenden Waffenruhe geknüpft. Dies habe die Führung in Teheran der mit ihr verbündeten Miliz mitgeteilt, sagt der Hisbollah-Abgeordnete Hassan Fadlallah der Nachrichtenagentur Reuters. Fadlallah forderte zudem die libanesische Regierung auf, direkte Verhandlungen mit Israel ‌abzulehnen, solange die israelischen Angriffe auf Ziele im Libanon andauerten. Washington trage die Verantwortung dafür, dass Israel seine Angriffe einstelle und die Bedingungen des Rahmenabkommens mit dem Iran umsetze. Das Abkommen sieht einen Stopp aller Kämpfe vor, auch im Libanon.

13.05 Uhr - Der Iran setzt nach eigenen Angaben die geplanten Gebühren für die Passage der Straße ⁠von Hormus während der 60-tägigen ⁠Verhandlungsphase für ein finales Abkommen mit den USA vorübergehend aus. Dies geschehe auf Basis der mit den Vereinigten Staaten geschlossenen Rahmenvereinbarung, teilt die zuständige iranische Behörde für die Meerenge (PGSA) mit. Schiffe, die die Straße von Hormus während dieser Übergangszeit passieren wollen, müssen ihre Transitanträge demnach mindestens 48 Stunden zuvor einreichen. Die Behörde erlasse in diesem Zeitraum die Gebühren für Sicherheit, Umweltschutz und Versicherungen. Die Reedereien müssten ihre Routen und Durchfahrtszeiten jedoch im Voraus abstimmen, da es in einigen Gebieten Gefahr durch Seeminen gebe und eine sichere Passage gewährleistet werden müsse. Die USA lehnen eine Gebühr für die Hormus-Passage ab.

11.50 Uhr - Die Pariser Polizei hat eine für Samstag geplante Demonstration einer iranischen Oppositionsgruppe verboten. Das Verbot sei am ‌späten Donnerstagabend ergangen, teilt die in der französischen Hauptstadt ansässige Oppositionsgruppe Nationaler Widerstandsrat Iran (NWRI) mit. Sie legte nach ‌eigenen Angaben Widerspruch gegen die Entscheidung ein. Gründe für das Verbot nannte die Gruppe zunächst nicht. Die Kundgebung war noch vor mehreren Monaten genehmigt worden.

09.30 Uhr - Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot appelliert an die Weltgemeinschaft, die "Massaker" an iranischen Demonstrantinnen und Demonstranten im Januar nicht zu vergessen. Die Bevölkerung im Iran sei "das größte Opfer dieses Krieges, gefangen zwischen Repression auf der einen und Bombenangriffen auf der ⁠anderen Seite", sagt Barrot dem Sender franceinfo TV. "Wir vergessen nicht die Massaker vom Januar, als staatliche Gewalt wahllos friedliche Demonstranten ins Visier nahm." Bei den Protesten wurden nach Angaben von ‌Nichtregierungsorganisationen Tausende Menschen von Sicherheitskräften getötet. Genaue Zahlen gibt es nicht.

09.09 Uhr - Frankreich knüpft eine ⁠Aufhebung der UN-Sanktionen gegen den Iran an Bedingungen. Sein Land werde einer Lockerung nur zustimmen, wenn die Gespräche über das iranische Atomprogramm die französischen Erwartungen erfüllten, sagt Außenminister Jean-Noel Barrot. Es werde keine Stabilität in der Region geben, solange die Gespräche zwischen den USA und dem Iran die Fragen rund um das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung von Stellvertretern nicht klärten, unterstreicht er. "Wir brauchen einen radikalen Kurswechsel seitens des Irans." Frankreich ist als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats eine ‌der fünf Vetomächte.

09.00 Frankreich fordert von Israel die Beendigung seiner Angriffe im Libanon. Die USA müssten ⁠hier Druck auf Israel ausüben, sagt der französische Außenminister Jean-Noel Barrot dem ⁠Sender franceinfo. Sein Land arbeite weiterhin daran, eine internationale Konferenz zur Unterstützung der libanesischen Armee abzuhalten, fügt Barrot hinzu. Israel hat am Donnerstag erklärt, es schließe Angriffe über eine militärische Kontrollzone im Südlibanon hinaus nicht aus. Dies gilt als Infragestellung eines Abkommens zwischen den USA und dem Iran, das die Achtung der Souveränität des Libanon vorsieht.

07.13 Uhr - Israel setzt trotz des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran seine Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon fort. Dabei wurden der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur zufolge mindestens 15 Menschen getötet. Das israelische Militär teilt mit, die Angriffe in der Nacht auf Kämpfer und Infrastruktur der vom Iran unterstützten Hisbollah seien eine Reaktion auf wiederholte Verstöße gegen die Waffenruhe gewesen. Der Iran pocht darauf, dass das Abkommen mit den USA für ein Kriegsende auch einen Stopp der israelischen Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon einschließt.

04.35 Uhr - US-Vizepräsident JD Vance sagt seine geplante Reise in die Schweiz ab. Dort sollte er mit iranischen Unterhändlern über die Umsetzung des 14-Punkte-Rahmenabkommens sprechen, teilt ein Sprecher ⁠des Weißen Hauses mit.

04.11 Uhr - Nach Inkrafttreten des vorläufigen Rahmenabkommens zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran passieren wieder Öltanker die Straße von Hormus. Die US-Regierung erklärt ihre Blockade des Iran für aufgehoben. Der Ölpreis fällt daraufhin auf den niedrigsten Stand seit dem 2. März.

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