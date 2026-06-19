USA: Israel und Hisbollah vereinbaren Waffenruhe

- von Steve Holland ⁠und Jana Choukeir und Humeyra Pamuk

Washington/Dubai, 19. Jun (Reuters) - Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz haben nach US-Angaben eine Waffenruhe vereinbart. Die Feuerpause sollte am Freitag um 16.00 Uhr Ortszeit in Kraft treten, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters sagte. "Die Hisbollah und Israel haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt", erklärte er. Vermittler aus den USA und Katar hätten die Vereinbarung mit Unterstützung des Iran ausgearbeitet. "Wir gehen davon aus, dass nach den heutigen Gefechten nun eine Waffenruhe zwischen Israel und ‌der Hisbollah in Kraft ist", sagte er weiter.

Zuvor war es im Libanon noch zu einer schweren Eskalation der Gewalt gekommen. Bei israelischen Luftangriffen wurden in der Nacht zum Freitag nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 18 Menschen getötet. Im Südlibanon kamen zudem vier israelische Soldaten bei einem der ⁠schwersten Angriffe der Hisbollah ⁠seit Beginn des Krieges ums Leben.

Die jüngsten Entwicklungen belasteten ein anderes, am Mittwoch unterzeichnetes vorläufiges Abkommen, das den Krieg der mit Israel verbündeten USA gegen den Hisbollah-Unterstützer Iran beenden soll. Diese Vereinbarung verpflichtet die USA, den Iran und ihre jeweiligen Verbündeten zu einer sofortigen und dauerhaften Einstellung aller militärischen Aktionen an allen Fronten, einschließlich des Libanons. Ein Abgeordneter der Hisbollah sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Iran habe die Miliz darüber informiert, dass die Gespräche mit Washington ohne eine umfassende Waffenruhe nicht fortgesetzt werden könnten.

IRAN SETZT GEBÜHREN FÜR STRASSE VON HORMUS AUS

An das Abkommen zwischen den USA und dem Iran sollen Verhandlungen ‌zwischen den USA und dem Iran über einen umfangreichen Friedensvertrag anschließen. Dafür wurde eine Frist ‌von 60 Tagen angesetzt. Die Verhandlungen sollten ursprünglich am Freitag in der Schweiz beginnen. US-Vizepräsident JD Vance sagte seine geplante Anreise zu dem Treffen auf dem Bürgenstock in der Nähe von Luzern aber überraschend ab. Das Schweizer Außenministerium bestätigte, dass das Treffen ausfalle.

Das US-Präsidialamt erklärte dazu am Donnerstagabend, die Washingtoner Delegation sei zwar abreisebereit gewesen. Doch ⁠die logistische Planung solcher Verhandlungen sei noch nie einfach oder berechenbar gewesen. Einzelheiten wurden nicht genannt. Eine Stellungnahme des Irans lag zunächst nicht vor. Vor ‌der Absage von Vance hatte die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet, dass die Unterhändler der ⁠Islamischen Republik zunächst konkrete Schritte der USA zur Umsetzung des Rahmenabkommens sehen wollten.

Am Mittwoch hatten die Präsidenten der USA und des Irans das 14-Punkte-Abkommen unterzeichnet, das eine Waffenruhe um mindestens 60 Tage verlängert und eine Öffnung der vom Iran blockierten Straße von Hormus vorsieht, aber noch viele Fragen offen lässt. In dieser Zeit soll ein finales Friedensabkommen ausgehandelt werden, das etwa auch den Umgang mit dem iranischen ‌Atomprogramm regelt. Der Iran setzte nach eigenen Angaben die geplanten Gebühren für die Passage ⁠der Straße von Hormus während der 60-tägigen Verhandlungsphase aus. Dies ⁠geschehe auf Basis der Rahmenvereinbarung, teilte die zuständige iranische Behörde für die Meerenge (PGSA) mit.

TRUMP IN WASHINGTON IN DER KRITIK

Israel, das an den Friedensgesprächen nicht beteiligt ist, hat erklärt, sich aus Sicherheitsgründen nicht aus dem Südlibanon zurückziehen zu wollen und damit eine iranische Forderung zurückgewiesen. Trump äußerte sich zuletzt zunehmend kritisch über die israelischen Militäreinsätze im Libanon, was schwerste diplomatische Spannungen zwischen den beiden eng verbündeten Ländern seit Jahrzehnten auslöste. Auch Frankreich forderte Israel auf, seine Angriffe im Libanon einzustellen. Die USA müssten dazu Druck auf Israel ausüben, sagte Außenminister Jean-Noël Barrot dem Sender Franceinfo.

In Washington stieß das Rahmenabkommen auf Kritik. Einige Vertreter der Republikaner im Kongress bemängelten, dass dieser im Hinblick auf die Kongresswahlen im November zu viele Zugeständnisse gemacht habe. Trump hatte ursprünglich erklärt, er wolle den Krieg mit einer "bedingungslosen Kapitulation" des Irans beenden. Das Abkommen sieht jedoch Erleichterungen bei den Wirtschaftssanktionen, die Freigabe eingefrorener ⁠Vermögenswerte in zweistelliger Milliardenhöhe sowie US-Ausnahmeregelungen für iranische Ölexporte vor. Das US-Verteidigungsministerium teilte Abgeordneten zudem mit, dass es 80 Milliarden Dollar zur Deckung der Kriegskosten und anderer Ausgaben benötige, wie das "Wall Street Journal" berichtete.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Clarence Fernandez, Timothy Heritage und Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)