Wann setzt SpaceX zurück? BMW antizyklisch kaufen? Mehr USA statt Europa wagen?

Wann kommt der erste Rücksetzer bei SpaceX?

Der glückliche Start mit ersten Kursen um 190/210 Dollar in den ersten Tagen rechtfertigt eine Denkpause. 4,2 Prozent Freefloat sind extrem wenig. Also wird vereinzelt Kasse gemacht werden, aber ohne nachhaltige Wirkung. Mithin sind die kommenden zwei bis drei Wochen schlicht abzuwarten. Der ganze Börsengang ist damit erfolgreich verlaufen.

BMW nach der Gewinnwarnung antizyklisch kaufen?

Der Absturz von BMW um rund zehn Prozent in drei Tagen ist eine negative Überraschung. Der Vorgänger des aktuellen Chefs (seit einer Woche im Amt) lieferte eine typische Überraschung derart, dem Nachfolger eine gute Startbasis vorzulegen. Ursache dafür ist das China-Geschäft. Kurse um 60/62 € sind ein glatter Kauf mit der tiefsten Gewinnbewertung, die es für BMW jemals gab.

Wieder mehr US- statt Europa-Aktien kaufen?

Die Wall Street ist nun mal der Leitbulle. Die Wechselwirkungen von der Wall Street nach Europa für Anlagekapital der Großanleger sind eine fromme Mär. Dafür steht allein der Unterschied in der Größenordnung. Der S&P 500 hat aktuell einen Marktwert um 64/70 Billionen Dollar oder 59 Billionen Euro.

Alle Europäer zusammen bringen es auf etwa 8/9 Bio. Dollar inklusive London. Der Dax allein schafft etwa 2,2 Bio. Euro zusammen mit dem MDax. Daran allein ist sichtbar, dass größere Kapitalbewegungen via Atlantik kein ernsthaftes Thema sind.