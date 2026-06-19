WHO: Über 70 medizinische Mitarbeiter im Kongo mit Ebola infiziert

Nairobi, ⁠19. Jun (Reuters) - In der Demokratischen Republik Kongo haben sich seit Beginn des jüngsten Ebola-Ausbruchs nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 75 medizinische Mitarbeiter mit dem ‌Virus infiziert. 17 von ihnen seien daran gestorben, teilte die WHO am Freitag mit. Die ⁠Behörden ⁠des zentralafrikanischen Landes hatten den Ebola-Ausbruch am 15. Mai offiziell ausgerufen. Das Virus grassierte jedoch mutmaßlich schon Monate zuvor, weshalb sich viele Pflegekräfte und Ärzte ansteckten, bevor die ‌Gefahr bekannt war. Zudem mangelt ‌es den Helfern an grundlegender Schutzausrüstung wie Handschuhen und Masken.

"Das ist ein sehr hoher Preis, den ⁠das Gesundheitssystem zahlt, weil wir im Kongo nicht ‌genug medizinisches Personal ⁠haben", sagte die WHO-Notfalldirektorin Marie Roseline Belizaire auf einer Pressekonferenz per Videoschalte aus dem vom Ebola-Ausbruch betroffenen Osten des Landes. ‌Das Nachbarland Uganda ⁠sowie China entsenden Belizaire zufolge ⁠medizinische Teams zur Unterstützung. Die WHO leiste zudem psychologischen Beistand für Helfer, die nach der Erkrankung von Kollegen Angst davor hätten, Patienten zu behandeln.

(Bericht von Emma Farge und Vincent Mumo Nzilani, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)