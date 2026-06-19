Zehn Jahre Brexit: Deutsche Exporte nach Großbritannien eingebrochen, vorher Boom

Berlin, 19. ⁠Jun (Reuters) - Der Brexit hat den Handel zwischen Deutschland und Großbritannien neuen Zahlen zufolge massiv ausgebremst. Zehn Jahre nach dem Referendum zum britischen EU-Austritt heißt es in einer Auswertung des Kölner ‌Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) für die Nachrichtenagentur Reuters, die deutschen Ausfuhren Richtung Insel seien zwischen 2016 und 2025 um ⁠rund sieben ⁠Prozent gesunken. "An einer generell schwachen Exportentwicklung lag das nicht", so die IW-Forscher Jürgen Matthes und Samina Sultan. "Im Gegenteil: Die deutschen Exporte in die übrige EU nahmen in diesem Zeitraum um 41 Prozent zu."

Das Brexit-Referendum fand vor knapp zehn ‌Jahren am 23. Juni 2016 statt. Bei ‌der Volksabstimmung entschieden sich die Wahlberechtigten im Vereinigten Königreich knapp mit rund 51,9 Prozent für den Austritt aus der Europäischen Union. ⁠Nach jahrelangen Scheidungsverhandlungen wurde der tatsächliche Austritt am 31. Januar ‌2020 vollzogen.

Vor dem Referendum hatte ⁠es noch ein ganz anderes Bild gegeben. So waren die deutschen Ausfuhren in das Vereinigte Königreich von 2006 bis 2015 um fast 38 Prozent gestiegen. Zum ‌Vergleich: Die Exporte in die ⁠übrigen EU-Staaten legten in diesem ⁠Zeitraum nur um rund 20 Prozent zu.

Der Brexit sei also für beide Seiten ein Verlustgeschäft, betonten die IW-Forscher am Freitag. Die Versprechen der Brexit-Befürworter hätten sich als Luftschloss herausgestellt. Es wäre im Interesse Deutschlands, sollte Großbritannien die Entscheidung rückgängig machen wollen oder zumindest wieder dem europäischen Binnenmarkt beitreten.

(Bericht von Christian Krämer, Maria Martinez und Rene Wagner, ⁠redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)