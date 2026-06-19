Zehnder Group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Zehnder Group: Einführung einer divisionalen Organisationsstruktur



19.06.2026 / 06:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Organisatorische Trennung der europäischen Lüftungs- und Heizkörperaktivitäten mit klarer Ergebnisverantwortung je Bereich

Neuausrichtung und Reduktion der Gruppenleitung von sechs auf fünf Mitglieder

Einmalkosten im Zusammenhang mit den Anpassungen von rund 10 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2026 erwartet

Bestätigung der Mittelfristziele von einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 5% und einer EBIT-Marge von 9–11%

Gränichen (CH), 19. Juni 2026: Die Zehnder Group AG (SIX: ZEHN), eine international führende Anbieterin von Gesamtlösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima, beabsichtigt sich per 1. Oktober 2026 eine neue Organisationsstruktur zu geben. Die bisher organisatorisch eng miteinander verbundenen Aktivitäten in Europa sollen aufgeteilt und mit jeweils voller Ergebnisverantwortung geführt werden, damit sich die beiden Segmente Lüftungen und Heizkörper optimal weiterentwickeln können.

Die Divisionalisierung erlaubt den künftig eigenständigen Bereichen Wohnraumlüftungen Europa und Heizkörper Europa ihr jeweiliges Marktpotenzial gezielter auszuschöpfen, Entscheidungswege zu kürzen und die Segment-Strategie massgeschneidert auszurichten. Die Geschäftsbereiche Nordamerika, Asien, Clean Air Solutions und Wärmetauscher bleiben bestehen. Zudem soll neu der Bereich Gewerbliche Lüftungen Europa eigenständig geführt werden.

Im Rahmen dieser Neuorganisation wird die Gruppenleitung von sechs auf fünf Mitglieder reduziert. Sie setzt sich künftig zusammen aus dem CEO, dem CFO sowie den Verantwortlichen der drei grössten Bereiche Wohnraumlüftungen Europa, Heizkörper Europa und Nordamerika.

In diesem Zusammenhang wird Silvia Witschi, bislang verantwortlich für Strategie und Digitalisierung bei der Zehnder Group, per 1. Juli 2026 neu Mitglied der Gruppenleitung. Mit der per 1. Oktober 2026 geplanten Einführung der divisionalen Zielorganisation werden Silvia Witschi die Führungsverantwortung für Wohnraumlüftungen Europa und Jörg Metzger für Radiatoren Europa übernehmen. Mit der neuen, schlankeren Organisationsstruktur schafft die Zehnder Group die Voraussetzungen, um ihre strategischen Prioritäten konsequenter umzusetzen und flexibler auf Marktveränderungen zu reagieren.

Dorien Terpstra, Chief Commercial Officer (CCO) EMEA, sowie Johannes Bollmann, Chief Operating Officer (COO) Ventilation EMEA, werden das Unternehmen nach einer Übergabephase spätestens Ende 2026 verlassen. Durch die Neuausrichtung der Organisationsstruktur der Zehnder Group werden im Geschäftsjahr 2026 Einmalkosten in der Grössenordnung von rund 10 Mio. EUR und mittelfristig substanzielle Effizienzgewinne erwartet.

Die Mittelfristziele von einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von rund 5% und einer EBIT-Marge vor Einmaleffekten von 9–11% werden bestätigt.

Abbildung: Zielorganigramm

Nächste Termine

Halbjahresbericht 2026 30. Juli 2026 Jahresumsatz 2026 15. Januar 2027 Integrierter Geschäftsbericht 2026 und Medien-/Analystenkonferenz 2027 25. Februar 2027 Generalversammlung 2027 8. April 2027

Kontakt

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Mitglied der Gruppenleitung, CFO

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 21, rene.grieder@zehndergroup.com



Alexander Kamb

Head of Investor Relations & Communications

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 36, alexander.kamb@zehndergroup.com



Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist massgebend. Weitere Informationen zur Zehnder Group finden Sie auf www.zehndergroup.com.

Firmenprofil

Die Zehnder Group bietet weltweit führende Lösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima an. Die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe umfassen Heizung, Kühlung, Raumlüftung und Luftreinigung. Die Gruppe entwickelt und fertigt ihre Produkte in eigenen Werken in Europa, China und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2025 beschäftigte die Zehnder Group rund 3600 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 761 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol: ZEHN, Valorennummer: 27 653 461). Die nicht kotierten Namenaktien B werden durch die Graneco AG gehalten, die durch die Familien Zehnder kontrolliert wird.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Zehnder Group enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit, Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung, Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. Zehnder Group übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Zehnder Group AG Moortalstrasse 1 5722 Gränichen Schweiz Telefon: +41 62 855 15 21 E-Mail: investor-relations@zehndergroup.com Internet: www.zehndergroup.com ISIN: CH0276534614 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2349468

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