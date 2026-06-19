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UniCredit Bank GmbH

Zurückhaltender Wochenausklang: Märkte mit leichten Abschlägen

UniCredit · Uhr
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Der DAX startet leicht im Minus und notiert unter der Marke von 25.000 Punkten. Auch der EuroStoxx 50 zeigt eine schwächere Tendenz zum Handelsauftakt. Die US-Indizes werden vorbörslich ebenfalls tiefer erwartet, mit moderaten Abschlägen bei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit spürbaren Verlusten.

Makroökonomischer Überblick

Der heutige Handel steht im Zeichen des großen Verfallstags an den Terminbörsen, der erfahrungsgemäß zu erhöhter technischer Volatilität führt. Gleichzeitig rücken neue Preisdaten in den Fokus; steigende Erzeugerpreise liefern frische Hinweise auf die Inflationsdynamik. Ergänzt wird dies durch internationale Konjunkturdaten, darunter Handels- und Produktionskennzahlen, die kurzfristig als Taktgeber für Marktbewegungen fungieren.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Infineon zeigt sich vorbörslich schwächer. Belastend wirken zunehmende Gewinnmitnahmen im Chipsektor nach der jüngsten Rally sowie geopolitisch motivierte Diskussionen über mögliche Technologierisiken im Zusammenhang mit China, die zusätzliche Unsicherheit in der Branche erzeugen.

Auch Aixtron, Suss Microtec und PVA Tepla stehen unter Druck. Hintergrund sind Berichte über US-Bedenken gegenüber dem niederländischen Branchenriesen ASML, wonach China Zugang zu fortschrittlicher Chiptechnologie erhalten könnte, was regulatorische Risiken für die gesamte Lieferkette in den Vordergrund rückt.

Hornbach Holding notiert nach Vorlage aktueller Geschäftszahlen ebenfalls leichter. Die Zahlen liefern keine positiven Impulse, sodass Investoren zurückhaltend reagieren und die Aktie entsprechend unter Druck gerät.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bull UN9K3X 4,68 24593,4227 Punkte 53,55 Open End
X-DAX® Bull UN65UC 28,11 22237,095783 Punkte 8,93 Open End
DAX® Bear UG2Y9N 11,54 26176,589363 Punkte 21,4 Open End
Silber Bull UN2DFJ 4,47 60,069837 USD 14,36 Open End
DAX® Bull HD7PDF 61,50 18952,375346 Punkte 4,08 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.06.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Airbus Group SE Call UN2AWE 0,24 260,00 EUR 10,09 16.12.2026
DAX® Call UG7GJC 4,63 26000,00 Punkte 20,13 18.09.2026
DAX® Put UG7GM8 2,45 22900,00 Punkte 16,98 18.09.2026
Nasdaq-100® Put UN7ZXZ 3,12 28900,00 Punkte 20,17 17.07.2026
Micron Technology, Inc. Call UN87G7 35,37 1200,00 USD 1,91 16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.06.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,76 35474,512289 Punkte 6 Open End
Deutsche Telekom Long UN74FC 5,25 22,429167 EUR 6 Open End
SAP SE Long HC15ZC 6,56 89,92633 EUR 3 Open End
Barrick Mining Corp. Long UN0448 2,60 32,27963 USD 5 Open End
Infineon Technologies AG Long UN9A0J 6,01 68,354367 EUR 6 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.06.2026; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
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