Zweifel an endgültigem Frieden in Nahost bremsen Dax aus

Frankfurt, 19. Jun (Reuters) - Die ⁠vorerst abgesagten Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur endgültigen Beilegung des Krieges in Nahost haben die europäischen Aktienanleger vorsichtig gestimmt. Der Dax notierte am Freitag mit 25.070 Punkten nur knapp im Plus, der EuroStoxx50 trat auf der Stelle. Eigentlich könnte nun an der geopolitischen Front etwas Entspannung einkehren, doch noch sei völlig offen, ob sich aus dem Abkommen wirklich ein dauerhafter Frieden entwickle, schrieben die Analysten der Helaba in einem Kommentar.

Am Mittwoch hatten die USA und ‌der Iran ein 14-Punkte-Abkommen geschlossen, das die im April verkündete Waffenruhe verlängert und unter anderem eine Öffnung der wichtige Wasserstraße von Hormus vorsieht. Für die anschließenden Verhandlungen, die auch den Umgang mit dem iranischen Atomprogramm regeln sollen, wurde eine Frist von 60 Tagen gesetzt. US-Vizepräsident JD Vance ⁠blies seine geplante Anreise ⁠zu den ersten Gesprächen am heutigen Freitag in der Schweiz über ein finales Friedensabkommen jedoch ab.

ÖLPREISE FINDEN NUR SCHWER EINE RICHTUNG

Die zuletzt stark gefallenen Ölpreise schwankten angesichts der wieder aufgeflammten Zweifel an einem Frieden. Die Notierung für das Nordseeöl Brent notierte am späten Vormittag 0,5 Prozent schwächer bei 79,47 Dollar je Fass. Der Preis für das US-Öl WTI drehte nach anfänglichen Verlusten bis zu 2,3 Prozent ins Plus und lag bei 78,36 Dollar je Barrel. "Die Händler warten noch auf handfeste Beweise dafür, dass sich der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus tatsächlich normalisiert," sagte Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM. ‌Dann könnte der Preis weiter deutlich nachgeben. Am Donnerstag waren die Öl-Notierungen auf den niedrigsten ‌Stand seit Anfang März gefallen. Analysten erwarten, dass das Abkommen mehr als 85 Millionen Barrel Öl, die derzeit im Persischen Golf lagern, für die Weltmärkte freigibt.

Auf der Unternehmensseite standen die Rüstungswerte aufgrund des fragilen USA/Iran-Deals hoch im Kurs. Im Dax setzte sich Rheinmetall mit einem Plus von 2,6 Prozent zeitweise an die Spitze. Im ⁠MDax legten Renk und Hensoldt 3,4 beziehungsweise zwei Prozent zu. Bei Rheinmetall dürfte einem Börsianer zufolge auch ein Bericht, wonach der Rüstungskonzern eine eigene Produktion ‌in Japan aufbauen will, den Kurs stützen.

Gefragt waren zum Wochenschluss auch die Chipwerte. ⁠Im SDax ging es für Suss Microtec um gut zehn Prozent auf 113,10 Euro nach oben. Die Experten der Privatbank Berenberg hoben ihr Kursziel auf 125 von 92 Euro an und bekräftigten ihre Kaufempfehlung. Die Analysten rechnen bei dem Unternehmen mit einem Rekord-Auftragseingang von 195 Millionen Euro im zweiten Quartal. Infineon legten nach einer Kurszielanhebung im Dax 1,5 Prozent zu. Größter Verlierer im deutschen Leitindex waren ‌die Papiere von Volkswagen, die ex Dividende gehandelt wurden und knapp vier Prozent ⁠verloren. Wegen des anstehenden großen Verfalls schwankten die Kurse vieler ⁠Einzelpapiere zum Teil stärker hin und her. Am sogenannten Hexensabbat versuchen Investoren die Preise der Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung zu bewegen. Im Tagesverlauf verfallen Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien.

DOLLAR PROFITIERT VON ZINSSPEKULATIONEN

Am Devisenmarkt stach die jüngste Dollar-Aufwertung ins Auge. Der Greenback profitierte von den Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank. Der Dollar-Index kletterte um 0,3 Prozent auf 101,13 Punkte und markierte damit ein frisches Ein-Jahres-Hoch. Der Euro fiel um 0,3 Prozent auf 1,1416 Dollar, den tiefsten Stand seit Mitte März. Laut Daten des Finanzdienstleisters LSEG preist der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent für eine Straffung der Geldpolitik bis September ein. Auf der ersten Sitzung unter dem frisch gekürten Zentralbankchef Kevin Warsh deuteten die Währungshüter in ihrem Zinsausblick an, dass sie die geldpolitischen Zügel wegen der steigenden Inflation dieses ⁠Jahr anziehen könnten. Der festere Dollar und die Zinssaussichten belasteten den Goldpreis. Das Edelmetall verbilligte sich in der Spitze um 2,1 Prozent auf 4121 Dollar je Feinunze.

(Bericht von: Daniela Pegna. Mitarbeit: Sanne Schimanski, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)