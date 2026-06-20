Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten
Acatis · Uhr
Quelle: Adobe.com/insta_photos
Aktien und Anleihen werden als sehr unterschiedliche Anlagen betrachtet. Während Aktien als Spekulationspapiere gelten, bringen Anleihen zumindest üblicherweise sichere Erträge.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen
- Bequem per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
BMW schockiert mit GewinnwarnungNach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktiengestern, 07:04 Uhr · onvista
Vorbörse 19.06.2026Dax leicht im Minus erwartet - Kein Handel in USA und Chinagestern, 05:51 Uhr · onvista
Plus-Analysen
BMW schockiert mit GewinnwarnungNach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktiengestern, 07:04 Uhr · onvista