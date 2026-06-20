Kolumne von Stefan Riße

Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten

Acatis · Uhr
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Ein Börsenhändler analysiert Daten.
Quelle: Adobe.com/insta_photos

Aktien und Anleihen werden als sehr unterschiedliche Anlagen betrachtet. Während Aktien als Spekulationspapiere gelten, bringen Anleihen zumindest üblicherweise sichere Erträge.

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