Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten

Aktien und Anleihen werden als sehr unterschiedliche Anlagen betrachtet. Während Aktien als Spekulationspapiere gelten, bringen Anleihen zumindest üblicherweise sichere Erträge.

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